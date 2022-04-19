Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Final feliz

Bebê de casal capixaba que nasceu na guerra na Ucrânia já está no ES

Completando um mês de vida nesta terça-feira (19), João Levi chegou a Vitória com os pais no último sábado (16). Bebê foi gerado em uma barriga de aluguel e nasceu em Kiev, capital ucraniana
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

19 abr 2022 às 16:10

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 16:10

Vitória
João Levi nasceu em Kiev, na Ucrânia, e foi gestado em uma barriga de aluguel Crédito: Arquivo pessoal
Bebê de casal capixaba que nasceu na guerra na Ucrânia já está no ES
O pequeno João Levi completa exatamente um mês de vida nesta terça-feira (19). Ainda que tenha poucos dias de nascido, o bebê já tem muita "história para contar", por nascer em Kiev, capital ucraniana, no dia 19 de março, em meio aos intensos ataques militares russos que o país do leste europeu sofre há cerca de dois meses. Para alegria e alívio dos pais, familiares e amigos, a criança já está em Vitória, no Espírito Santo, desde o último sábado (16).
João Levi é filho do casal João Paulo Bogucki e Priscila Rodrigues. Moradores da Capital capixaba, eles contrataram uma barriga de aluguel (gestação de substituição) na Ucrânia para a gestação do primogênito. Já na reta final da gravidez, o conflito armado foi iniciado e a gestante teve de ser transferida da maternidade para um búnquer — estrutura fortificada no subsolo — e por lá permaneceu sob cuidados médicos.

CAMINHO ATÉ A UCRÂNIA

Enquanto milhares de pessoas diariamente deixavam a Ucrânia em busca de refúgio e proteção em outros países, no dia 26 de março, uma semana após o nascimento do menino, a psicóloga e o engenheiro marítimo embarcaram no Brasil rumo à Polônia, por onde entrariam em solo ucraniano para buscarem o próprio filho.
Com muitas incertezas em relação ao que encontrariam em meio a um país em guerra, eles se programaram para irem à capital Kiev, onde João Levi inicialmente estava. A ajuda da embaixada brasileira, entretanto, foi determinante para que eles ficassem pouco tempo na Ucrânia e logo saíssem da zona de conflito. No período em que ficaram na Ucrânia, os sons das sirenes alertando sobre ataques aéreos eram constantes.
"Passamos uma semana em Kiev resolvendo tudo e lá recebemos nosso filho. Um casal nos ajudou a trazê-lo até nós. Depois permanecemos mais duas semanas em Varsóvia, na Polônia. No hotel onde estávamos hospedados, ouvíamos os alarmes soando a todo momento. Eram momentos de muita aflição", contou o pai de João Levi.
Vitória
João Levi nasceu em Kiev no dia 19 de março e completou um mês de vida nesta terça-feira (19) Crédito: Arquivo pessoal
Embora tenha nascido na Ucrânia, o menino não possui dupla nacionalidade. Segundo o pai, João Levi é capixaba. Nesta terça-feira, o bebê — que nasceu pesando 3,8 kg e medindo 56 centímetros — passou pela primeira consulta médica no Estado. 

Veja Também

Casal do ES vai à Ucrânia buscar filho nascido de barriga de aluguel

Casal do ES encontra filho nascido de barriga de aluguel na Ucrânia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba gestação Vitória (ES) rússia Guerra da Ucrânia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia Militar do ES realiza seu 1º grande leilão de veículos do ano
Prédios na Orla de Itaparica
Novas regras do Minha Casa, Minha Vida passam a valer quarta-feira (22); veja o que muda
Imagem de destaque
Hamster: 7 curiosidades sobre esse roedor 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados