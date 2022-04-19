João Levi nasceu em Kiev, na Ucrânia, e foi gestado em uma barriga de aluguel Crédito: Arquivo pessoal

Your browser does not support the audio element. Bebê de casal capixaba que nasceu na guerra na Ucrânia já está no ES

O pequeno João Levi completa exatamente um mês de vida nesta terça-feira (19). Ainda que tenha poucos dias de nascido, o bebê já tem muita "história para contar", por nascer em Kiev, capital ucraniana, no dia 19 de março, em meio aos intensos ataques militares russos que o país do leste europeu sofre há cerca de dois meses. Para alegria e alívio dos pais, familiares e amigos, a criança já está em Vitória, no Espírito Santo , desde o último sábado (16).

João Levi é filho do casal João Paulo Bogucki e Priscila Rodrigues. Moradores da Capital capixaba, eles contrataram uma barriga de aluguel (gestação de substituição) na Ucrânia para a gestação do primogênito . Já na reta final da gravidez, o conflito armado foi iniciado e a gestante teve de ser transferida da maternidade para um búnquer — estrutura fortificada no subsolo — e por lá permaneceu sob cuidados médicos.

CAMINHO ATÉ A UCRÂNIA

Enquanto milhares de pessoas diariamente deixavam a Ucrânia em busca de refúgio e proteção em outros países, no dia 26 de março, uma semana após o nascimento do menino, a psicóloga e o engenheiro marítimo embarcaram no Brasil rumo à Polônia, por onde entrariam em solo ucraniano para buscarem o próprio filho.

Com muitas incertezas em relação ao que encontrariam em meio a um país em guerra, eles se programaram para irem à capital Kiev, onde João Levi inicialmente estava. A ajuda da embaixada brasileira, entretanto, foi determinante para que eles ficassem pouco tempo na Ucrânia e logo saíssem da zona de conflito. No período em que ficaram na Ucrânia, os sons das sirenes alertando sobre ataques aéreos eram constantes.

"Passamos uma semana em Kiev resolvendo tudo e lá recebemos nosso filho. Um casal nos ajudou a trazê-lo até nós. Depois permanecemos mais duas semanas em Varsóvia, na Polônia. No hotel onde estávamos hospedados, ouvíamos os alarmes soando a todo momento. Eram momentos de muita aflição", contou o pai de João Levi.

João Levi nasceu em Kiev no dia 19 de março e completou um mês de vida nesta terça-feira (19) Crédito: Arquivo pessoal