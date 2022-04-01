Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em meio à guerra

Casal do ES encontra filho nascido de barriga de aluguel na Ucrânia

Priscila e João Paulo encontraram o pequeno João Levi, nascido no último dia 19, nesta sexta-feira (1°). Eles vão para a Polônia para, então, voltar ao Brasil
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

01 abr 2022 às 12:38

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 12:38

Casal de capixabas encontra o filho nascido em barriga de aluguel na Ucrânia Crédito: Arquivo Pessoal
O casal de capixabas João Paulo Boguk e Priscila embarcou, no último dia 26, em uma verdadeira aventura. Em meio à guerra que assola a Ucrânia, eles viajaram ao país para buscar o pequeno João Levi, que nasceu no dia 19 de março de uma barriga de aluguel. A Ucrânia é um país com leis facilitadoras para casais que buscam pela gestação de substituição (termo usado para barriga de aluguel), proibida no Brasil, exceto em casos em que a barriga de aluguel seja de uma mulher com parentesco consanguíneo até o quarto grau.
E, nesta sexta-feira (1º), João e Paulo e Priscila conseguiram encontrar o filho. Em rápido contato com a reportagem de A Gazeta, o pai de primeira viagem (e que viagem!) contou que, no sábado (2), o casal vai até Varsóvia, na Polônia, com o filho. Ele afirmou que a situação na cidade onde está é normal, mas que ainda há traços da guerra.
"Tudo certo por aqui. Estamos em Lviv ainda, amanhã iremos para Varsóvia. Primeiras noites como pais. As coisas aqui em Lviv estão normais, pessoas nas ruas, não falta abastecimento. Tudo normal. Porém, a guerra está ocorrendo. Muitos soldados", disse.
Casal de capixabas encontra o filho nascido em barriga de aluguel na Ucrânia
Casal de capixabas encontra o filho nascido em barriga de aluguel na Ucrânia Crédito: Arquivo Pessoal
João Paulo também ressaltou que a embaixada brasileira na Ucrânia está dando apoio ao casal, que terá ainda de retornar ao Brasil para enfim começar uma vida nova como pais. Eles têm passagem marcada para o dia 16 de abril, mas pretendem adiar para que João Levi possa ficar mais forte e aguentar o voo sem problemas.
"A ideia é ir para a Polônia passar alguns dias para o neném fortalecer. A Polônia é também o país de origem dos meus avós maternos, que vieram como imigrantes para o Brasil nos anos 1930, depois da Primeira Guerra Mundial. Eles foram para a região de Águia Branca, no Norte do Estado", detalhou o pai.

O SONHO DE TER UM FILHO

Há anos tentando engravidar, Priscila e João Paulo viram no país europeu uma oportunidade além das que tentavam para ter o primeiro filho. Em março do ano passado, eles foram para Kiev, conheceram uma clínica que realiza o serviço e logo iniciaram os procedimentos. De lá para cá, muita coisa mudou e a situação se agravou na Ucrânia, mas nada que diminuísse o sonho de anos pela maternidade e paternidade.
"Nós passamos por várias fertilizações in vitro no Brasil que não deram certo, então fomos para lá há cerca de um ano e nos encantamos pelo país. Muito bonito, com pessoas trabalhadoras e fomos muito bem recebidos. Em pouco tempo, a clínica que contratamos fez a implantação. A mulher engravidou, teve uma boa gestação e agora no dia 19 nasceu nosso anjo João Levi. Ele está sendo muito bem tratado em um berçário da maternidade, onde iremos buscá-lo muito em breve", contou João Paulo, que trabalha embarcado em uma plataforma, à reportagem de A Gazeta antes da viagem.
Casal capixaba vai buscar o filho recém-nascido na Ucrânia
Casal capixaba que viajou para buscar o filho recém-nascido na Ucrânia Crédito: Arquivo de família
Até o parto, a gestante do filho do casal permaneceu junto de outras grávidas em um bunker (construção protegida de bombas) no subsolo da capital ucraniana sob monitoramento dos médicos.
Natali Sevriukova do lado de sua casa após um ataque com foguete na cidade de Kiev, na Ucrânia, nesta sexta-feira (25/02)
Natali Sevriukova do lado de sua casa após um ataque com foguete na cidade de Kiev, na Ucrânia Crédito: Emilio Morenatti/AP/Agência Estado
"Quando a guerra aconteceu, ela (a gestante) já estava em Kiev, na reta final da gravidez. Não dava para sair de lá", afirmou Priscila em entrevista à Folha de São Paulo. "E sair de Kiev com um recém-nascido é muita responsabilidade, na clínica disseram que não podem entregar para qualquer pessoa, só para os pais", complementou ela.
O Itamaraty informou à Folha de São Paulo já ter auxiliado cinco famílias brasileiras a saírem da Ucrânia com bebês recém-nascidos e que outras duas deveriam fazer o mesmo até o fim de março - entre elas João Paulo e Priscila. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, foram flexibilizados alguns requisitos para o registro de nascimento e a emissão de documentos de viagem aos recém-nascidos, "em caráter excepcional dada a gravidade da situação" na Ucrânia.

Veja Também

Casal do ES vai à Ucrânia buscar filho nascido de barriga de aluguel

Russo viaja pelo ES de bicicleta e fala sobre guerra na Ucrânia: "Muita dor"

Quais são as obrigações do Brasil com os refugiados vindos da Ucrânia?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Vitória (ES) Guerra da Ucrânia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de sinalização e buracos elevam risco de acidentes na BR 259 no ES
Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Hugo Cibien, piloto capixaba da Copa Truck
Do Fundo do grid ao pódio: A saga de Hugo Cibien em Santa Cruz do Sul

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados