Vídeo mostra professor sendo baleado em frente a escola em Linhares

Imagens de uma câmera de videomonitoramento registraram o momento em que o professor de matemática Erick Alves Jatobá foi baleado ao sair da escola em que dava aulas no início da tarde desta quarta-feira (20), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Dois suspeitos aparecem no vídeo e um deles faz os disparos, atingindo a vítima com um tiro na cabeça e outro no peito. A Polícia Militar informou que realizou buscas, mas ninguém foi detido.
O vídeo mostra Erick colocando alguns objetos no carro e indo até os suspeitos — ambos estavam de bicicleta. Após cumprimentar os dois, a vítima retorna ao carro, mas, nesse momento, um dos indivíduos passa uma arma para o outro, que vai em direção ao professor e efetua os disparos.
Erick foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares (HGL) em estado grave. O caso aconteceu em frente à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) José de Caldas Brito e assustou quem estava no local. Alunos choravam no momento em que policiais chegaram ao local.
Por nota, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou que as imagens de videomonitoramento já estão de posse da Polícia Civil, que apura o caso. Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018), somente a corporação poderá solicitar as imagens, por ofício, para acostamento aos autos do Inquérito Policial ou para sua instauração.
A reportagem procurou a Polícia Civil. O titular da Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo, disse que a polícia investiga a participação de um terceiro indivíduo e suspeita que um dos participantes do crime era ex-aluno da escola.