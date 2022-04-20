Quem é Toto, traficante do ES preso em casa de luxo em Goiás

Lucas Pinheiro Marchesi tem 33 anos e foi preso na última segunda-feira (18) em Goiás Crédito: Divulgação Polícia Civil do ES | Montagem A Gazeta

À frente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) , o delegado Romualdo Gianordoli explicou que o suspeito era "diferenciado" e não tinha contato com pequenos traficantes, o que dificultava as investigações, visto que estes são detidos mais frequentemente.

"Ele era muito difícil de ser encontrado, porque não andava com drogas e armas. Ele era o homem do dinheiro" Romualdo Gianordoli - Delegado titular do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

De acordo com a Polícia Civil , o criminoso já era um dos alvos da Operação Sicário — que teve a primeira fase deflagrada no final do ano passado e prendeu mais de 20 suspeitos. Depois, na segunda etapa, ele novamente apareceu na posição de quem fazia o aporte financeiro e fornecia drogas e armas.

"Ele não trabalhava com exclusividade, porque tinha toda a logística para comprar as drogas direto dos produtores, principalmente de Rondônia . Muito provavelmente, ele fornecia os entorpecentes e armamentos para a maior parte das organizações criminosas do Espírito Santo", afirmou Romualdo.

"NASCIMENTO FORJADO"

Ainda segundo o delegado, o criminoso se mudou para Goiânia (GO) quando ficou sabendo do mandado de prisão expedido contra ele. Para viver na cidade, Lucas Pinheiro Marchesi passou a adotar um registro civil falso. Ou seja, ele forjou o nascimento de outra pessoa, pela qual ele se passava.

"As falsificações usuais pegam uma identidade de uma pessoa que já existe. Neste caso, é como se ele tivesse nascido de novo. Ele tem uma identidade com o nome de Lucas Menezes dos Santos, que não existe. Para ter tirado a identidade (RG), ele precisava ter uma certidão de nascimento", explicou.

VIDA DE LUXO EM GOIÂNIA

Embora estivesse vivendo na capital de Goiás como modo de dificultar as investigações e evitar a prisão, o traficante tinha uma vida de luxo. Na segunda-feira (18), ele foi preso pela Polícia Federal (PF-GO) na residência onde morava, em um condomínio de classe-alta da cidade.

"Era uma casa muito boa, com piscina, em um bairro bom de Goiânia. No imóvel, em si, não foi encontrado nada de ilícito" Bruno Zane - Chefe da Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo

Levantamentos também revelaram que o suspeito tinha outra casa e abriu uma empresa no município — tudo usando o registro civil falso. "Por esses fatores dá para ter ideia do capital que esse indivíduo tem. Com certeza, ele estava movimentando dinheiro ilícito", comentou o delegado Romualdo.

PRISÃO E TRÊS CRIMES

Após cerca de 20 dias de rastreamento feito pela Força-Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo, os policiais federais de Goiás conseguiram fazer a prisão preventiva de Lucas Pinheiro Marchesi, que segue sendo alvo de investigações que continuarão na Polícia Civil.