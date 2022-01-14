Operação Sicário II: Polícia Civil cumpre mandados em três bairros de Vitória

A ação é coordenada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os alvos são nos bairros Resistência, Praia do Suá (Morro da Garrafa) e Tabuazeiro ( Morro do Macaco). Até o momento, um indivíduo com mandado de prisão foi detido e drogas apreendidas.