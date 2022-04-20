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Em frente a escola

Ex-aluno é suspeito de ataque a tiros contra professor em Linhares

Erick Alves Jatobá foi baleado ao sair da escola em que dava aulas na manhã desta quarta-feira (20). Segundo delegado, três suspeitos participaram do crime
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 abr 2022 às 18:29

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 18:29

Polícia suspeita de ex-aluno em caso de professor baleado em Linhares
Erick Alves Jatobá (destaque) foi baleado da porta de escola e polícia suspeita de envolvimento de ex-aluno no crime Crédito: Acervo Pessoal | Eduardo Dias
Polícia Civil de Linhares suspeita que um dos indivíduos que participaram da tentativa de assassinato do professor de matemática Erick Alves Jatobá, no início da tarde desta quarta-feira (20), seja um ex-aluno da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) José de Caldas Brito, onde a vítima dava aulas. A informação é do delegado responsável pela investigação, Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional do município.
O professor foi baleado com um tiro na cabeça e outro no peito ao sair da escola, que fica no bairro Araçá. O delegado informou que está coletando imagens capturadas por câmeras de videomonitoramento da região para esclarecer quem são os criminosos. 
“Existe essa possibilidade de que um dos que participaram do crime, seja um ex-aluno da escola. Estamos investigando isso, os policiais foram até a escola para identificar esse rapaz e estamos capturando imagens de câmeras de videomonitoramento da região”, afirmou o delegado.
Imagens de uma câmera de videomonitoramento mostram o momento em que o crime aconteceu. No vídeo, Erick aparece colocando alguns objetos no carro e indo até os suspeitos — ambos estavam de bicicleta. Após cumprimentar os dois, a vítima retorna ao carro, mas, neste momento, um dos indivíduos passa uma arma para o outro, que vai em direção ao professor e efetua os disparos. Veja abaixo:
De acordo com o titular da Delegacia Regional de Linhares, um terceiro suspeito também teria participado do crime. “Na verdade, são três elementos que participaram, de alguma forma, do crime. Estamos empenhados para identificar e prender esses indivíduos ainda nesta quarta, ou entrar com o pedido pela prisão preventiva deles”, disse Fabrício Lucindo.
Erick foi socorrido e encaminhado em estado grave para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Alunos choravam no momento em que policiais chegaram ao local.
O professor de matemática, Erick Alves Jatoba, foi baleado na cabeça ao sair de escola em Linhares
O professor de matemática, Erick Alves Jatoba, foi baleado na cabeça ao sair de escola em Linhares Crédito: Acervo pessoal
Por nota, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informa que as imagens de videomonitoramento já estão de posse da Polícia Civil, que apura o caso. Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709, DE 14 de Agosto de 2018), somente a Polícia poderá solicitar as imagens, por meio de ofício, para acostamento aos autos do Inquérito Policial ou para sua instauração.

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