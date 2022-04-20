Ex-aluno é suspeito de ataque a tiros contra professor em Linhares

Erick Alves Jatobá (destaque) foi baleado da porta de escola e polícia suspeita de envolvimento de ex-aluno no crime Crédito: Acervo Pessoal | Eduardo Dias

O professor foi baleado com um tiro na cabeça e outro no peito ao sair da escola, que fica no bairro Araçá. O delegado informou que está coletando imagens capturadas por câmeras de videomonitoramento da região para esclarecer quem são os criminosos.

“Existe essa possibilidade de que um dos que participaram do crime, seja um ex-aluno da escola. Estamos investigando isso, os policiais foram até a escola para identificar esse rapaz e estamos capturando imagens de câmeras de videomonitoramento da região”, afirmou o delegado.

Veja abaixo: Imagens de uma câmera de videomonitoramento mostram o momento em que o crime aconteceu . No vídeo, Erick aparece colocando alguns objetos no carro e indo até os suspeitos — ambos estavam de bicicleta. Após cumprimentar os dois, a vítima retorna ao carro, mas, neste momento, um dos indivíduos passa uma arma para o outro, que vai em direção ao professor e efetua os disparos.

De acordo com o titular da Delegacia Regional de Linhares, um terceiro suspeito também teria participado do crime. “Na verdade, são três elementos que participaram, de alguma forma, do crime. Estamos empenhados para identificar e prender esses indivíduos ainda nesta quarta, ou entrar com o pedido pela prisão preventiva deles”, disse Fabrício Lucindo.

Erick foi socorrido e encaminhado em estado grave para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Alunos choravam no momento em que policiais chegaram ao local.

O professor de matemática, Erick Alves Jatoba, foi baleado na cabeça ao sair de escola em Linhares Crédito: Acervo pessoal