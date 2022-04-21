Professor baleado em Linhares: segundo adolescente suspeito é detido

Policiais civis de Linhares e Sooretama detiveram, na tarde desta quinta-feira (21), mais um adolescente suspeito de envolvimento no atentado contra o professor Erick Alves Jatobá, baleado na véspera, logo após sair da Escola de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) José de Caldas Brito, no bairro Araçá, em Linhares. No mesmo dia, o primeiro suspeito foi apreendido. Ambos têm 17 anos e foram detidos no bairro Aviso.
A princípio, havia suspeita de participação de ex-aluno, o que foi descartado pelo delegado Fabrício Lucindo em entrevista para a TV Gazeta Norte nesta quinta, e a linha de investigação é crime passional. Chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, Lucindo disse que o adolescente apreendido nesta quinta já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas.
"Esse adolescente não foi o que efetuou os disparos, ele estava junto do atirador no momento do crime. Com o adolescente preso hoje, os policiais aprenderam a bicicleta que ele estava usando na hora do crime. Segundo o que foi apurado até agora, de forma preliminar, o crime foi motivado por ciúmes, passional", contou o delegado, mas sem detalhar a motivação.
As buscas, ainda segundo a assessoria, continuam com intuito de localizar e prender o autor dos disparos.
Na noite de quarta-feira (20), em uma operação conjunta das polícias Militar e Civil, o primeiro adolescente foi detido no bairro Aviso, contudo não foi divulgada qual seria a sua participação no crime. Ele foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares onde, nesta manhã (21), ainda se encontrava aguardando decisão de internação.
ENTENDA O CASO
Professor de matemática, Erick Alves Jatobá levou m tiro na cabeça e outro no peito após sair da escola. Imagens de uma câmera de videomonitoramento mostram Erick colocando alguns objetos no carro e indo até os suspeitos — ambos estavam de bicicleta.
Após cumprimentar os dois, o professor retorna ao carro, mas, neste momento, um dos indivíduos passa uma arma para o outro, que vai em direção ao professor e efetua os disparos.
O delegado Fabrício Lucindo acredita que um terceiro suspeito também teria participado do crime. Erick foi socorrido e encaminhado em estado grave para um hospital. A reportagem da TV Gazeta Norte tenta atualizar o estado de saúde do professor, mas informações não são repassadas.
Em nota, a Polícia Civil disse que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.