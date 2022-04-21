Sobrinho acusado de matar o tio em Linhares é preso pela polícia

Após passar dois dias foragido, William dos Santos Rosário, de 31 anos, foi preso nesta quarta-feira (20) sob a acusação de matar o próprio tio , no bairro Vila Betânia, em Linhares . Ele é apontado como o autor dos disparos que mataram o churrasqueiro Anderson dos Santos Rosário na última segunda (18). William estava com mandado de prisão em aberto e foi localizado em Regência, distrito litorâneo do município.

William dos Santos Rosário, de 31 anos, foi detido na quarta-feira (20), em Linhares Crédito: Divulgação \ 12°BPM

Conforme informações do 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM), após uma solicitação feita pelo serviço reservado da corporação, a guarnição da polícia foi até a estrada que dá acesso à Regência, depois da Fazenda Walkymar. No local, William foi localizado e, em seguida, detido.

A polícia constatou um mandado de prisão em aberto em seu desfavor expedido pela 1° Vara Criminal de Linhares. E ele foi conduzido pata a 16ª Delegacia Regional (DR) do município. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, William já levado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

MORTE DO TIO

O churrasqueiro Anderson dos Santos Rosário, de 43 anos, morreu atingido por tiros após uma briga de família na noite de segunda-feira (18) no bairro Vila Betânia, em Linhares. A vítima morreu na casa onde morava e apresentava seis perfurações pelo corpo.