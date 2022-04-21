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Operação policial

Sobrinho acusado de matar o tio em Linhares é preso pela polícia

William dos Santos Rosário é apontado como o autor dos disparos que mataram o churrasqueiro Anderson dos Santos Rosário
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

21 abr 2022 às 14:24

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 14:24

Após passar dois dias foragido, William dos Santos Rosário, de 31 anos, foi preso nesta quarta-feira (20) sob a acusação de matar o próprio tio, no bairro Vila Betânia, em Linhares. Ele é apontado como o autor dos disparos que mataram o churrasqueiro Anderson dos Santos Rosário na última segunda (18). William estava com mandado de prisão em aberto e foi localizado em Regência, distrito litorâneo do município. 
Sobrinho que matou o próprio tio em Linhares é detido pela polícia
William dos Santos Rosário, de 31 anos, foi detido na quarta-feira (20), em Linhares Crédito: Divulgação \ 12°BPM
Conforme informações do 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM), após uma solicitação feita pelo serviço reservado da corporação, a guarnição da polícia foi até a estrada que dá acesso à Regência, depois da Fazenda Walkymar. No local, William foi localizado e, em seguida, detido.
A polícia constatou um mandado de prisão em aberto em seu desfavor expedido pela 1° Vara Criminal de Linhares. E ele foi conduzido pata a 16ª Delegacia Regional (DR) do município. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, William já levado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

MORTE DO TIO

O churrasqueiro Anderson dos Santos Rosário, de 43 anos, morreu atingido por tiros após uma briga de família na noite de segunda-feira (18) no bairro Vila Betânia, em Linhares. A vítima morreu na casa onde morava e apresentava seis perfurações pelo corpo.
Segundo a Polícia Militar, o principal suspeito do crime era o sobrinho dele. Familiares contaram aos policiais que a vítima e o sobrinho tinham muitos desentendimentos e o crime ocorreu depois de uma discussão entre os dois. A polícia foi até a casa do suspeito e encontrou a pistola utilizada, dois carregadores e ainda dez munições intactas.

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