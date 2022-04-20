Susto

Vídeo: caminhonete invade farmácia no Centro de Linhares

Motorista não quis gravar entrevista, mas contou para a reportagem da TV Gazeta Norte que confundiu as marchas e perdeu o controle do veículo
Vinícius Lodi

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 13:22

Uma caminhonete invadiu uma farmácia na manhã desta quarta-feira (20) no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo. O susto foi grande para quem estava dentro do estabelecimento, mas ninguém ficou ferido.
As imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que o veículo estacionado andou para frente, derrubou uma placa de sinalização, amassou uma bicicleta e ainda destruiu a porta de vidro da farmácia.
Câmera de segurança registra acidente Crédito: Reprodução
A balconista Thayná Martins, que atendia uma cliente quando ocorreu o acidente, saiu correndo, desesperada. “Foi bem assustador. Quando a gente ouviu o barulho e percebeu que o carro estava vindo em nossa direção, nós saímos correndo. Vimos os produtos caindo da prateleira. Aí ela conseguiu parar na frente. A motorista ficou assustada, sem se mexer. Ainda bem que ninguém se machucou”, contou a funcionária.
A reportagem da TV Gazeta Norte conversou com a motorista da caminhonete, que não quis gravar entrevista. Ela explicou que confundiu as marchas na hora de sair e, em vez de dar ré, colocou o carro para frente, em primeira marcha.
A dona do veículo acionou o seguro e vai bancar os custos para a instalação de uma nova porta para a farmácia.
Fachada da farmácia em Linhares após acidente Crédito: Juliano Gomes
Em nota, a Prefeitura de Linhares informou que uma equipe de agentes foi enviada ao local e o veículo já foi retirado.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

Linhares

