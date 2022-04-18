Motorista invade casa de vizinho em acidente inusitado em Montanha

Um acidente registrado na manhã deste domingo (17) deu um susto em um morador de Montanha, no Norte do Espírito Santo. Imagens flagradas por uma câmera de segurança mostra quando, segundo após uma mulher passar de bicicleta pela rua, um carro sai de ré de uma garagem e invade a casa do outro lado da rua no exato local por onde a ciclista havia passado. Veja o vídeo acima.
Elso Andrade, morador da casa atingida, contou para a reportagem da TV Gazeta Norte que a vizinha da frente se confundiu e acelerou o carro ao invés de frear. Apesar da cena forte mostrada no vídeo, ninguém ficou ferido.