Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caparaó

Motorista fica ferido em acidente com carreta na BR 482 em Guaçuí

Na manhã desta segunda-feira (18), um Ford Fiesta e uma carreta bateram na BR 482. As causas da colisão não foram informadas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 abr 2022 às 13:46

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 13:46

Motorista fica ferido em acidente na BR 482
Motorista fica ferido em acidente na BR 482 Crédito: Polícia Militar
O motorista de um Ford Fiesta ficou ferido em um acidente na manhã desta segunda-feira (18), na BR 482, em Guaçuí, na Região do Caparaó. Segundo informações da Polícia Militar, o trânsito ficou em meia pista.
As causas da batida não foram informadas. O acidente foi próximo ao ponto conhecido como entrada da Granja, na zona rural do município. O motorista do carro foi levado para o pronto-socorro de Guaçuí. A unidade não informou o estado de saúde da vítima. Já o motorista da carreta, não se feriu.
A Polícia Militar sinalizou o trânsito em apenas em uma das pistas até a chegada da Polícia Rodoviária Federal no local.

Veja Também

Carro capota e mulher morre em acidente na BR 101 em Sooretama

Caminhão tomba na pista e motorista morre na BR 101 em Rio Novo do Sul

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Guaçuí Polícia Militar Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados