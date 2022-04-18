Motorista fica ferido em acidente com carreta na BR 482 em Guaçuí

O motorista de um Ford Fiesta ficou ferido em um acidente na manhã desta segunda-feira (18), na BR 482, em Guaçuí, na Região do Caparaó. Segundo informações da Polícia Militar, o trânsito ficou em meia pista.
As causas da batida não foram informadas. O acidente foi próximo ao ponto conhecido como entrada da Granja, na zona rural do município. O motorista do carro foi levado para o pronto-socorro de Guaçuí. A unidade não informou o estado de saúde da vítima. Já o motorista da carreta, não se feriu.
A Polícia Militar sinalizou o trânsito em apenas em uma das pistas até a chegada da Polícia Rodoviária Federal no local.