Caminhão tomba na pista e motorista morre na BR 101 em Rio Novo do Sul

O motorista de um caminhão que transportava sucata morreu em um acidente na manhã desta segunda-feira (18), na BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo.
O tombamento do veículo foi em uma curva. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado por volta das 6h30, no km 394,5.
De acordo com a apuração do repórter da TV Gazeta Sul, Thales Rodrigues, o motorista, de 73 anos, saiu de Cachoeiro de Itapemirim e seguiria até o município de Serra. Um representando da empresa responsável pelo transporte esteve no local, mas preferiu não dar entrevista à reportagem.
O corpo da vítima ficou preso às ferragens. Após a retirada, será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro. O nome do motorista não foi revelado.
A pista foi parcialmente interditada, pois parte do veículo ocupa uma das pistas no local, sentido Vitória. O trânsito segue lento, fluindo através do sistema pare e siga.