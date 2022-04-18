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Acidente fatal

Caminhão tomba na pista e motorista morre na BR 101 em Rio Novo do Sul

O veículo estava carregado com sucata, havia saído de Cachoeiro de Itapemirim e seguiria para a Serra, na Grande Vitória. Condutor morreu no local

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 09:40

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 abr 2022 às 09:40
Motorista morre em acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul
Após tombar na pista, o caminhão obstruiu um sentido da Br 101 em Rio Novo do Sul Crédito: Thales Rodrigues
O motorista de um caminhão que transportava sucata morreu em um acidente na manhã desta segunda-feira (18), na BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo
O tombamento do veículo foi em uma curva. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado por volta das 6h30, no km 394,5.
De acordo com a apuração do repórter da TV Gazeta Sul, Thales Rodrigues, o motorista, de 73 anos, saiu de Cachoeiro de Itapemirim e seguiria até o município de Serra. Um representando da empresa responsável pelo transporte esteve no local, mas preferiu não dar entrevista à reportagem.
O corpo da vítima ficou preso às ferragens. Após a retirada, será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro. O nome do motorista não foi revelado.
Motorista morre em acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul
Socorristas e trabalhadores da Eco 101 tiveram dificuldades para retirar o corpo preso às ferragens Crédito: Thales Rodrigues
A pista foi parcialmente interditada, pois parte do veículo ocupa uma das pistas no local, sentido Vitória. O trânsito segue lento, fluindo através do sistema pare e siga.

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