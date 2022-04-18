Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Carro capota e mulher morre em acidente na BR 101 em Sooretama

Motorista do veículo não tinha habilitação e ingeriu bebida alcoólica. Ele foi convocado a prestar depoimento na delegacia, que investiga o caso

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 13:13

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

18 abr 2022 às 13:13
Erika Apolinário Reis, vítima do acidente na BR 101
Erika Apolinário Reis, vítima do acidente na BR 101 Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma mulher, de 20 anos, morreu após um acidente na madrugada de domingo (17) no km 131 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Erika Apolinário Reis estava no banco do carona de um carro, quando o motorista perdeu o controle e o veículo capotou. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Geral de Linhares, mas não resistiu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor não tinha habilitação e ingeriu bebida alcoólica.
O motorista fez o teste do bafômetro, que apontou que ele havia consumido 0,10 mg/l. Ele não foi preso em flagrante porque permaneceu no local do acidente e também precisou de atendimento, apesar de ter tido ferimentos leves, informou a PRF. 
O delegado Fabrício Lucindo, titular da 16ª Delegacia Regional, em Linhares, relatou para a reportagem da TV Gazeta que o homem será convocado para prestar depoimento, assim como outras testemunhas para investigar o caso.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

Veja Também

Grávida de Sooretama que desapareceu após exame médico é encontrada

Operação prende dois homens com caças e armadilhas em Sooretama

Grave acidente é registrado na BR 101 em Sooretama

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Sooretama Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados