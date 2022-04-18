Carro capota e mulher morre em acidente na BR 101 em Sooretama

Uma mulher, de 20 anos, morreu após um acidente na madrugada de domingo (17) no km 131 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Erika Apolinário Reis estava no banco do carona de um carro, quando o motorista perdeu o controle e o veículo capotou. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Geral de Linhares, mas não resistiu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor não tinha habilitação e ingeriu bebida alcoólica.
O motorista fez o teste do bafômetro, que apontou que ele havia consumido 0,10 mg/l. Ele não foi preso em flagrante porque permaneceu no local do acidente e também precisou de atendimento, apesar de ter tido ferimentos leves, informou a PRF.
O delegado Fabrício Lucindo, titular da 16ª Delegacia Regional, em Linhares, relatou para a reportagem da TV Gazeta que o homem será convocado para prestar depoimento, assim como outras testemunhas para investigar o caso.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte