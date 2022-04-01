Grávida de Sooretama que desapareceu após exame médico é encontrada

Ana Cláudia Chaves Santiago, 32 anos, grávida de três meses, estava desaparecida desde o dia 16 de março Crédito: Acervo pessoal

No reencontro, Ana Cláudia contou para a mãe que conheceu um homem e se apaixonou por ele. Com a roupa que estava no corpo e sem telefone para avisar a família, ela seguiu para viver com ele na zona rural de Sooretama.

O desaparecimento estava sendo investigado pela Polícia Civil . Após o reencontro com a família, Ana Cláudia foi à Delegacia de Sooretama nesta sexta-feira (1º) e esclareceu os fatos. Ela contou que estava consultando na unidade de saúde quando conheceu o rapaz que também estava aguardando atendimento e, segundo o depoimento, “se apaixonou perdidamente e à primeira vista pelo homem”. Os dois estão morando na casa do homem, localizada no Córrego Rodrigues.

Marinalva contou que a filha estava sem celular quando foi à unidade de saúde e não tinha o contato de ninguém da família, por isso não deu notícias. Ana Cláudia não é casada e não mantinha contato com o pai da criança. “Ela está bem. Ontem conversamos, disse que o companheiro é um rapaz bom e que se ofereceu para assumir o filho dela. Eu passei meu contato, e hoje ela já ligou novamente, para dizer que está bem”, disse a mãe dela.

SOBRE O DESAPARECIMENTO

Às 6h do dia 16 de março, Ana Cláudia saiu da casa em que morava com a mãe e com a filha de 16 anos, Rosiele Chaves dos Santos, e foi para o posto de saúde do bairro Vale do Sol e depois desapareceu. Segundo a adolescente, após perceberem a demora da agricultura em retornar, ela e a avó foram ao posto de saúde para ter notícias dela. No local, as duas confirmaram que a grávida, após fazer o exame, deixou a unidade.

A adolescente e a avó foram à delegacia do município no dia seguinte e registraram um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de Ana Cláudia. Na ocasião, a filha relatou, para a reportagem de A Gazeta , a angústia com o desaparecimento da mãe: “Achamos que ela ainda poderia voltar, que tinha ido para algum lugar sem avisar. É muita tristeza, não sabemos o que aconteceu. Até agora nenhuma informação da polícia”, disse, na ocasião.

“Na data do registro do desaparecimento, um dos membros da família da mulher relatou que ela havia saído bem cedo na manhã do dia anterior para comparecer na sua consulta de pré-natal, mas que não havia retornado e não havia comunicado para onde iria. Por conta deste fato, a família realizou buscas por conta própria nas proximidades e na casa de parentes e amigos, porém, a moça não foi encontrada. A família também relatou que a jovem nunca havia passado um longo período fora de casa sem avisar”, relatou o titular da delegacia de Sooretama, delegado Fabrício Lucindo.