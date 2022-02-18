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Em canavial

Mãe acredita que ossada achada em Linhares é de filha que sumiu

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta Norte, a dona de casa Zenilda de Jesus disse que reconheceu as vestes utilizadas pela filha Daniela, desaparecida desde o ano passado

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 12:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2022 às 12:30
Daniela de Jesus Assis, de 26 anos, está desaparecida desde dia 4 de dezembro
Daniela de Jesus Assis, de 26 anos, está desaparecida desde dia 4 de dezembro Crédito: Arquivo pessoal
Uma mãe acredita que a ossada encontrada em um canavial de Linhares, no Norte do Espírito Santo, no último sábado (12), pode ser de sua filha. Em conversa com a reportagem da TV Gazeta Norte, a dona de casa Zenilda de Jesus disse que reconheceu as vestes utilizadas pela filha Daniela de Jesus Assis, de 26 anos, desaparecida desde dezembro do ano passado
Segundo Zenilda, as irmãs da Daniela também notaram que o vestido jeans encontrado junto à ossada é o mesmo que aparece em imagens de videomonitoramento no dia em que a mulher sumiu.
Zenilda relatou ainda que a espera não acabou e coletou material de DNA na última segunda-feira (14), mas o resultado do exame ainda não saiu. 
Em nota, a Polícia Civil informou que o prazo para sair laudo cadavérico pela legislação é de 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Em casos em que são solicitados exames laboratoriais pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60 e 90 dias).
*Com informações de Raquel Rosa, da TV Gazeta Norte

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