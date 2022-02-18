Mãe acredita que ossada achada em Linhares é de filha que sumiu

Daniela de Jesus Assis, de 26 anos, está desaparecida desde dia 4 de dezembro Crédito: Arquivo pessoal

TV Gazeta Norte, a dona de casa Zenilda de Jesus disse que reconheceu as vestes utilizadas pela filha Daniela de Jesus Assis, de 26 anos, Uma mãe acredita que a ossada encontrada em um canavial de Linhares , no Norte do Espírito Santo, no último sábado (12), pode ser de sua filha. Em conversa com a reportagem da, a dona de casa Zenilda de Jesus disse que reconheceu as vestes utilizadas pela filha Daniela de Jesus Assis, de 26 anos, desaparecida desde dezembro do ano passado

Segundo Zenilda, as irmãs da Daniela também notaram que o vestido jeans encontrado junto à ossada é o mesmo que aparece em imagens de videomonitoramento no dia em que a mulher sumiu.

Zenilda relatou ainda que a espera não acabou e coletou material de DNA na última segunda-feira (14), mas o resultado do exame ainda não saiu.

Em nota, a Polícia Civil informou que o prazo para sair laudo cadavérico pela legislação é de 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Em casos em que são solicitados exames laboratoriais pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60 e 90 dias).