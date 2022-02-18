Suspeito de matar jovem é preso com arma dentro de ambulância em Cariacica

Com o suspeito, a polícia apreendeu esta espingarda calibre .12, guardada dentro de uma bolsa Crédito: DIvulgação/Polícia Civil

Um homem de 29 anos, suspeito de cometer um assassinato em São Domingos do Norte, interior do Estado, no dia 22 de janeiro deste ano, foi preso pela polícia em Cariacica , na Grande Vitória . A prisão ocorreu na última terça-feira (15) e chama a atenção o local onde ela ocorreu: dentro de uma ambulância.

Segundo a Polícia Civil , que realizou a prisão após um intercâmbio entre a Delegacia de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado, e a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, o detido foi encontrado no interior da ambulância após dar entrada em uma unidade de saúde do município do noroeste capixaba em suposto surto. Na abordagem, os policiais revistaram uma bolsa que estava embaixo da maca e pertencente a ele. Nela, estava uma espingarda calibre .12, utilizada no crime, e também cartuchos.

O homicídio, investigado pela DP de São Gabriel da Palha, foi cometido no dia 22 de janeiro, na localidade de Sabiá II, em São Domingos do Norte. A vítima, um adolescente de 16 anos, foi atingida por um tiro na cabeça, por ter dívidas com traficantes da região.

“Nossas investigações indicam que esse indivíduo estava pressionando o adolescente para que pagasse a dívida. Junto com outro investigado, ele chegou a ir até a casa do patrão da vítima, com o objetivo de cobrá-la. Como não conseguiu receber, executou o rapaz”, relatou o titular da DP de São Gabriel da Palha, o delegado Rafael Caliman.

PRESO NO CONTORNO

Desde então, os policiais da cidade vinham trabalhando para localizar os envolvidos. Na última terça, receberam a informação de que ele tinha dado entrada em uma unidade hospitalar da região dizendo que estava sendo perseguido.

"Segundo a equipe de saúde, ele chegou carregando uma bolsa, e parecia desorientado, vendo coisas, chegando a confessar o crime, dizendo que deu um tiro na cabeça de um garoto e que isso tinha feito bem pra ele. Por causa do quadro, ele foi colocado em uma ambulância e levado para avaliação psiquiátrica em outro hospital, em Cariacica”, informou Caliman.

Your browser does not support the audio element. Suspeito de matar jovem é preso com arma dentro de ambulância em Cariacica

Com todas essas informações, o delegado acionou a DHPP de Cariacica, que colocou uma equipe em campo para realizar buscas. Nas proximidades do bairro Tucum, os policiais se depararam com uma ambulância de São Gabriel da Palha, seguindo para a Rodovia do Contorno. Mais à frente, já nas proximidades do bairro Nova Rosa da Penha, a equipe abordou a ambulância e, no compartimento de transporte de pacientes, se deparou com o suspeito deitado na maca. Embaixo, estava a bolsa com a arma.