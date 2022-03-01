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Caparaó

Idosa que desapareceu em Muniz Freire é encontrada morta

De acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, Marcos Venício Luiz Antônio, o corpo da idosa foi achado por um morador da região
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

01 mar 2022 às 11:19

Publicado em 01 de Março de 2022 às 11:19

A idosa de 70 anos que estava desaparecida desde a última quinta-feira (24) em Muniz Freire foi encontrada morta nesta segunda-feira (28), na comunidade de Boa Esperança. Segundo o coordenador da Defesa Civil da cidade, Marcos Venício Luiz Antônio, um morador da região encontrou o corpo.
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Desaparecimento de idosa no Caparaó mobilizou equipes com cães e até drone Crédito: Reprodução
Segundo o coordenador, Maria das Graças de Oliveira Machado estava em uma área de pasto, próximo à residência dela. “Um morador viu urubus sobrevoando o local e foi ver o que era”, contou.
A Polícia Civil foi acionada para fazer a retirada e encaminhar o corpo um Serviço Médico Legal para passar por exames que vão apontar a causa da morte. 

DESAPARECIMENTO

O desaparecimento da idosa  mobilizou o Corpo de Bombeiros e uma equipe do Batalhão de Ações com Cães de Vitória para Muniz Freire, na Região do Caparaó, neste fim de semana. A Polícia Civil também apoiou a ação. As buscas, no entanto, foram encerradas na manhã de segunda-feira (28). O corpo foi encontrado pelo morador já no final da tarde, segundo o coordenador da Defesa Civil de Muniz Freire.

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