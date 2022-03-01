Idosa que desapareceu em Muniz Freire é encontrada morta

Segundo o coordenador, Maria das Graças de Oliveira Machado estava em uma área de pasto, próximo à residência dela. “Um morador viu urubus sobrevoando o local e foi ver o que era”, contou.

A Polícia Civil foi acionada para fazer a retirada e encaminhar o corpo um Serviço Médico Legal para passar por exames que vão apontar a causa da morte.

O desaparecimento da idosa mobilizou o Corpo de Bombeiros e uma equipe do Batalhão de Ações com Cães de Vitória para Muniz Freire, na Região do Caparaó, neste fim de semana. A Polícia Civil também apoiou a ação. As buscas, no entanto, foram encerradas na manhã de segunda-feira (28). O corpo foi encontrado pelo morador já no final da tarde, segundo o coordenador da Defesa Civil de Muniz Freire.