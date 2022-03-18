Mulher grávida desaparece após fazer exame médico em Sooretama

Ana Claúdia mora com a mãe e com a filha de 16 anos, Rosiele Chaves dos Santos. Segundo a adolescente, após perceberem a demora da agricultora em retornar, ela e a avó foram ao posto de saúde para ter notícias dela. No local, as duas confirmaram que a grávida, após fazer o exame, deixou a unidade. Desde então a família não soube mais de nenhuma outra informação que possa indicar o paradeiro da gestante. “Ela foi fazer a ultrassonografia para ver se já dava para descobrir o sexo do bebê”, conta Rosiele.