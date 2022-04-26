Quadrilha é presa após furto no prédio da Receita Estadual em Cachoeiro

Câmera flagrou homem invadindo prédio da Receita Estadual em Cachoeiro Crédito: Reprodução/ Imagens de videomonitoramento

O imóvel fica na Rua Siqueira Lima, Centro de Cachoeiro de Itapemirim. Os quatro foram flagrados por volta das 20h45. A polícia foi chamada depois que o controlador das imagens de videomonitormento viu um dos homens revirando gavetas e pegando objetos da agência.

Um os suspeitos, de 24 anos, foi responsável por entrar na agência e repassar os objetos furtados aos demais homens para serem transportados pela margem do Rio Itapemirim. Eles tentaram fugir quando a polícia chegou e, ao serem abordados, disseram que estavam no local para pescar.