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Invasão

Quadrilha é presa após furto no prédio da Receita Estadual em Cachoeiro

Crime foi flagrado pelas câmeras de segurança no local. Segundo a Polícia Militar, os homens são suspeitos de outros furtos na região central da cidade
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 abr 2022 às 13:19

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 13:19

Quadrilha é presa após invadir prédio da receita estadual em Cachoeiro
Câmera flagrou homem invadindo prédio da Receita Estadual em Cachoeiro Crédito: Reprodução/ Imagens de videomonitoramento
Quatro homens foram presos em flagrante suspeitos de furtarem objetos do prédio da Receita Estadual, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite do último domingo (24). Segundo a Polícia Militar, eles são suspeitos de outros furtos na região central da cidade.
O imóvel fica na Rua Siqueira Lima, Centro de Cachoeiro de Itapemirim. Os quatro foram flagrados por volta das 20h45. A polícia foi chamada depois que o controlador das imagens de videomonitormento viu um dos homens revirando gavetas e pegando objetos da agência.
Um os suspeitos, de 24 anos, foi responsável por entrar na agência e repassar os objetos furtados aos demais homens para serem transportados pela margem do Rio Itapemirim. Eles tentaram fugir quando a polícia chegou e, ao serem abordados, disseram que estavam no local para pescar.
Ainda segundo a PM, havia denúncias de que o grupo cometia furtos a comércios da região central da cidade. Os detidos e materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia de Cachoeiro. Segundo a apuração da repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, os suspeitos foram autuados por furto e crime contra o patrimônio e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

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