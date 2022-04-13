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Na cadeia

Presos suspeitos de furto de roupas avaliadas em R$ 50 mil em Cachoeiro

Homem de 34 anos e mulher, de 26, foram presos em um quarto de hotel com um dinheiro proveniente das vendas das peças furtadas em uma loja no centro do município, no último dia 7
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

13 abr 2022 às 18:06

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 18:06

Um homem de 34 anos e uma mulher, de 26, foram presos nesta terça-feira (12) suspeitos de furtarem roupas avaliadas em cerca de R$ 50 mil em uma loja  no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O crime ocorreu no último dia 7.
Polícia de Cachoeiro prende autores de furtos de roupas avaliadas em R$ 50 mil
Loja no Centro de Cachoeiro foi arromabada por criminosos, que furtaram R$ 50 mil em roupas Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A prisão foi realizada pela 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais do município, após investigações sobre diversos furtos a comércios que vinham acontecendo no Centro da cidade.

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A Polícia Civil informou que os suspeitos do furto foram presos em um quarto de hotel no Centro de Cachoeiro. “Com eles, a equipe de investigação apreendeu varias peças de roupas e R$ 1.250,00 em espécie que estavam na posse deles, provenientes das vendas das peças furtadas”, comunicou a corporação, em nota.

ABORDAGEM POLICIAL

Durante a abordagem, a polícia apreendeu um pendrive que, após análises investigativas, a corporação concluiu que estava em uma motocicleta Honda Biz furtada. “Esse pendrive estaria no compartimento da motocicleta, furto ocorrido na madrugada do mesmo dia da prisão dos dois”, explicou a polícia.
Além do homem e da mulher, uma terceira pessoa, já identificada pela Polícia Civil, teria participado desse furto. Contudo, ela ainda não foi localizada pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais.
O titular da Deic de Cachoeiro, delegado Rafael Amaral, solicitou uma equipe de investigação para realizar uma "saturação" no Centro da cidade para impedir esse tipo de crime. “Já foram identificados oito delinquentes e descobertos outros cinco furtos”, explicou.
Polícia de Cachoeiro prende autores de furtos de roupas avaliadas em R$ 50 mil
As investigações foram realizadas pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) Crédito: Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic)
Rafael Amaral também disse que os identificados são usuários de entorpecentes e moram em casas abandonadas devido a enchentes nas áreas ribeirinhas. “Locais esses onde eles fazem uso de entorpecentes dificultando o trabalho policial, mas a polícia vem fazendo seu papel para tirar das ruas esses indivíduos”, explicou o delegado.
De acordo com a Deic de Cachoeiro, o homem de 34 anos e a mulher de 26 anos foram conduzidos ao plantão da 7ª Delegacia Regional e autuados em flagrante. Além disso, a Justiça ratificou a prisão da Autoridade Policial e ambos se encontram no Centro de Detenção Provisória do município.

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