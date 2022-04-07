Idoso morre atropelado por carro em Cachoeiro de Itapemirim

Um idoso de 81 anos morreu atropelado por um carro na tarde desta quinta-feira (7), no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O motorista foi encaminhado para a delegacia do município.
A Polícia Militar disse que foi acionada para atender a ocorrência. Segundo a corporação, no local, militares observaram que se tratava de um atropelamento de pedestre. "O condutor de um veículo estava fazendo uma manobra de marcha à ré e não observou um homem que estava atravessando a rua", afirmou a PM, em nota.
Ainda de acordo com a PM, o motorista do carro parou 20 metros depois do local do acidente. "O condutor parou e ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local do atropelamento e constatou o óbito da vítima", divulgou.
A Polícia Militar informou ainda que o motorista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
Demanda pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento. Assim que houver mais informações sobre o caso, este texto será atualizado.