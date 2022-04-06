Após agredir e esfaquear mãe e irmã, jovem é preso em flagrante em Cachoeiro

Um jovem de 19 anos foi preso após agredir a irmã e a própria mãe na manhã de terça-feira (05) no bairro Arariguaba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o agressor é dependente químico e teria chegado transtornado quando praticou as agressões. Ele feriu a família com um golpe de faca e socos no rosto.
A irmã do rapaz contou à polícia que ao chegar na casa ele começou a agredi-la fisicamente com dois socos no rosto. Depois, ela relatou que o rapaz passou a destruir os pertences da mãe e prosseguiu com as agressões.
Ela contou também que o irmão pegou um pedaço de madeira e golpeou a mãe. Todos foram encaminhados à delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.
Por meio de nota, a Polícia Civil disse que o conduzido foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.