A Delegacia de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, investiga uma denúncia de um professor que teria abusado sexualmente de alunas em uma escola estadual localizada no município. A Superintendência Regional de Educação de Nova Venécia, que atende a região, informou que o contrato com o professor foi cessado e o caso está sendo acompanhado pela corregedoria da Secretaria de Estado da Educação (Sedu). Os nomes do profissional e da instituição de ensino não estão sendo divulgados para preservar a identidade das vítimas.
O Conselho Tutelar Municipal informou ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, que o órgão foi comunicado sobre a denúncia e está acompanhando o caso com as autoridades.
A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Civil sobre quantas alunas teriam sido vítimas e a idade delas. A corporação informou que, por se tratar de um crime de dano sexual antes de ser elucidado, detalhes não podem ser divulgados para preservação dos envolvidos.
A Polícia Civil destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
Polícia investiga denúncia de abuso sexual em escola de Boa Esperança