Vídeo: polonês agride mulher em elevador no Centro de Vitória

(Confira no vídeo acima). Um polonês foi conduzido à delegacia na tarde desta terça-feira (5) após agredir a ex-companheira, uma jovem de 20 anos. O caso aconteceu na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória

A guarnição da Polícia Militar se deslocou até a rua depois de receber informações sobre um possível caso de violência doméstica em um dos andares de um edifício. No local, os policiais foram recebidos por uma mulher, de 20 anos, que relatou ter sofrido agressão física por parte do ex-companheiro, de 36 anos, de nacionalidade polonesa.

Conforme mostra o boletim de ocorrência, os policiais solicitaram à síndica as imagens do sistema de videomonitoramento do elevador, onde aconteceu a agressão. A responsável pelo prédio então disponibilizou as imagens e informou ser possível ver, com clareza, as agressões do polonês. Nas imagens, a mulher está no chão e o homem dá tapas e puxa o cabelo dela.

Todo o material foi gravado em um pen drive e levado com o conduzido para o Plantão Especializado da Mulher. O registro da ocorrência detalha ainda que a vítima apresentava vermelhidão na região próxima da axila, enquanto o suspeito estava com arranhões no braço direito.

A nota de culpa obtida pela reportagem mostra que o delegado de plantão estipulou uma fiança de R$ 10 mil para o homem. Em nota, a Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha e, como não pagou fiança arbitrada pelo delegado de plantão, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).