Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rua Sete

Vídeo: polonês agride mulher em elevador no Centro de Vitória

As imagens do sistema de videomonitoramento obtidas pela Polícia Militar mostram o homem puxando o cabelo da vítima e a agredindo com tapas

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 07:59

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 abr 2022 às 07:59
Um polonês foi conduzido à delegacia na tarde desta terça-feira (5) após agredir a ex-companheira, uma jovem de 20 anos. O caso aconteceu na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória. (Confira no vídeo acima).
A guarnição da Polícia Militar se deslocou até a rua depois de receber informações sobre um possível caso de violência doméstica em um dos andares de um edifício. No local, os policiais foram recebidos por uma mulher, de 20 anos, que relatou ter sofrido agressão física por parte do ex-companheiro, de 36 anos, de nacionalidade polonesa.
Conforme mostra o boletim de ocorrência, os policiais solicitaram à síndica as imagens do sistema de videomonitoramento do elevador, onde aconteceu a agressão. A responsável pelo prédio então disponibilizou as imagens e informou ser possível ver, com clareza, as agressões do polonês. Nas imagens, a mulher está no chão e o homem dá tapas e puxa o cabelo dela.
Todo o material foi gravado em um pen drive e levado com o conduzido para o Plantão Especializado da Mulher. O registro da ocorrência detalha ainda que a vítima apresentava vermelhidão na região próxima da axila, enquanto o suspeito estava com arranhões no braço direito.
A nota de culpa obtida pela reportagem mostra que o delegado de plantão estipulou uma fiança de R$ 10 mil para o homem. Em nota, a Polícia Civil informou que  o conduzido foi autuado em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha e, como não pagou fiança arbitrada pelo delegado de plantão, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). 
Polonês agride mulher em elevador no Centro de Vitória

Veja Também

Polícia investiga denúncia de abuso sexual em escola de Boa Esperança

Homem é achado morto em apartamento na Praia de Itaparica, em Vila Velha

Jovem morto em Vitória: associação mostra novo vídeo e mantém apoio a PMs

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Centro de Vitória Grande Vitória Polícia Civil Violência Contra a Mulher Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Série “Escravos da Fé - Os Arautos do Evangelho”, da HBO Max, tem capixaba
Depoimento de capixaba repercute em série polêmica da HBO Max sobre Arautos do Evangelho
Interdição de Fernando Henrique Cardoso: o que é curatela?
Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados