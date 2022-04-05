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Corpo em decomposição

Homem é achado morto em apartamento na Praia de Itaparica, em Vila Velha

Segundo a PM, o síndico do prédio ligou para o Ciodes dizendo estar sentindo um mau cheiro no décimo andar, onde um idoso morava sozinho. Corpo foi encontrado nesta terça (5)
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

05 abr 2022 às 16:17

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 16:17

O corpo de um homem, já em avançado estado de decomposição, foi encontrado na manhã desta terça-feira (5) dentro de um apartamento em um edifício no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha. A Polícia Militar informou que foi acionada para a ocorrência após o síndico do prédio ligar para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) dizendo estar sentindo um mau cheiro no décimo andar, onde um idoso morava sozinho. O responsável pela administração do local disse aos militares que tentou contato com o morador, sem sucesso.
Segundo a PM, uma equipe da corporação foi ao local e encontrou o corpo do homem em avançado estado de decomposição. Em nota, a Polícia Militar destacou que não haviam sinais de violência no local.
Polícia Civil foi acionada para atender o caso. Demandada pela reportagem, a corporação disse que, na tarde desta terça-feira, que a ocorrência estava em andamento. Assim que novas informações forem passadas, este texto será atualizado.

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