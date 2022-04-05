Homem é achado morto em apartamento na Praia de Itaparica, em Vila Velha

O corpo de um homem, já em avançado estado de decomposição, foi encontrado na manhã desta terça-feira (5) dentro de um apartamento em um edifício no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha. A Polícia Militar informou que foi acionada para a ocorrência após o síndico do prédio ligar para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) dizendo estar sentindo um mau cheiro no décimo andar, onde um idoso morava sozinho. O responsável pela administração do local disse aos militares que tentou contato com o morador, sem sucesso.
Segundo a PM, uma equipe da corporação foi ao local e encontrou o corpo do homem em avançado estado de decomposição. Em nota, a Polícia Militar destacou que não haviam sinais de violência no local.
A Polícia Civil foi acionada para atender o caso. Demandada pela reportagem, a corporação disse que, na tarde desta terça-feira, que a ocorrência estava em andamento. Assim que novas informações forem passadas, este texto será atualizado.