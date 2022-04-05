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Entrou no ônibus e morreu

Lesão corporal: polícia investiga morte de adolescente em Transcol na Serra

Jovem de 15 anos apresentava ferimentos na cabeça quando encontrado; Divisão Especializada de Homicídios (DHPP) do município está à frente do caso
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

05 abr 2022 às 11:29

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 11:29

Ônibus do Sistema Transcol
O jovem de 15 anos morreu dentro de um coletivo do Transcol e a polícia investiga a possibilidade dele ter sido agredido antes de morrer Crédito: Fernando Madeira
adolescente de 15 anos que morreu dentro de um ônibus nessa segunda-feira (4) teria sido agredido antes de entrar no coletivo na Serra. Ao menos esta é a principal suspeita da Polícia Civil, que trata o episódio como "lesão corporal seguida de morte" e investiga o caso por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.

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Em nota enviada na manhã desta terça-feira (5), a corporação informou que o corpo do jovem foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser examinado e liberado aos familiares. "Até o momento, nenhum suspeito das agressões foi detido e detalhes não serão divulgados", afirmou.
Conforme relatado pela Polícia Militar, o adolescente apresentava uma lesão na cabeça quando teve a morte confirmada por uma equipe médica no bairro Nova Carapina I. No local, o motorista disse aos policiais que parou o coletivo e acionou o Samu após o rapaz entrar, alegando que estava passando mal.
Questionado sobre o caso, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) não quis se manifestar a respeito.
Polícia investiga morte de adolescente em Transcol na Serra

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