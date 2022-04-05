Lesão corporal: polícia investiga morte de adolescente em Transcol na Serra

O adolescente de 15 anos que morreu dentro de um ônibus nessa segunda-feira (4) teria sido agredido antes de entrar no coletivo na Serra. Ao menos esta é a principal suspeita da Polícia Civil, que trata o episódio como "lesão corporal seguida de morte" e investiga o caso por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.
Em nota enviada na manhã desta terça-feira (5), a corporação informou que o corpo do jovem foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser examinado e liberado aos familiares. "Até o momento, nenhum suspeito das agressões foi detido e detalhes não serão divulgados", afirmou.
Conforme relatado pela Polícia Militar, o adolescente apresentava uma lesão na cabeça quando teve a morte confirmada por uma equipe médica no bairro Nova Carapina I. No local, o motorista disse aos policiais que parou o coletivo e acionou o Samu após o rapaz entrar, alegando que estava passando mal.
Questionado sobre o caso, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) não quis se manifestar a respeito.
Polícia investiga morte de adolescente em Transcol na Serra