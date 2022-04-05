Homem acaba amarrado e preso depois de agredir ex-mulher em Viana

Depois de invadir uma casa e agredir a ex-mulher na frente do filho pequeno dela, um homem de 22 anos acabou amarrado por parentes da vítima, com o uso de uma corda e uma mangueira. O caso aconteceu durante a noite desta segunda-feira (4), em uma residência do bairro Primavera, em Viana.
Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o agressor foi identificado como Wendel Gusmão Viana, de 22 anos, e foi preso em flagrante por três crimes: lesão corporal, ameaça e invasão de domicílio. A vítima de 20 anos teria levado vários chutes e socos do ex-companheiro.
"Eu estava dormindo quando ouvi minha neta gritando e pedindo socorro. Ela estava com o bebê no colo e ele (ex-marido) em cima dela, segurando o cabelo e socando ela"
De acordo com a avó da mulher, uma idosa de 74 anos, o casal terminou o relacionamento há cerca de seis meses. Desde então, a neta passou a morar com ela. No entanto, o ex-marido não aceita o término. Desta vez, ele forçou a grade de uma janela para invadir a casa e iniciar as agressões.
"Ele queria fugir, mas eles (parentes da vítima) conseguiram amarrar ele no poste e esperaram a chegada da polícia", contou a idosa. Apesar de o agressor estar preso, ela ainda teme pela vida da neta. "Se ele voltar para casa, vai ser pior. Pode ter certeza que ele vai querer matar ela", desabafou.
AGREDIDA AO PEDIR REMÉDIO PARA FILHA
Também nesta segunda-feira (4), outra mulher acabou sendo agredida com socos e chutes em uma casa que fica no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. De acordo com o boletim de ocorrência, ao qual a TV Gazeta teve acesso, o homem deu socos e chutes na mulher, que ficou com o rosto machucado.
Segundo o registro da Polícia Militar, o agressor teria se revoltado quando a vítima pediu para ele comprar fraldas e remédios para a filha do casal, porque a criança estava passando mal. Depois das agressões, Marcone de Oliveira Soares, de 24 anos, tentou fugir, mas acabou preso por lesão corporal.
