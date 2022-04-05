Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Com corda e mangueira

Homem acaba amarrado e preso depois de agredir ex-mulher em Viana

Vítima de 20 anos levou socos na frente do filho pequeno após o agressor invadir casa nesta segunda-feira (4); em Cariacica, outra mulher também foi agredida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2022 às 12:42

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 12:42

Wendel Gusmão Viana, de 22 anos, não quis falar com a TV Gazeta a respeito do caso
Wendel Gusmão Viana, de 22 anos, não quis falar com a TV Gazeta a respeito do caso Crédito: Fabrício Christ
Depois de invadir uma casa e agredir a ex-mulher na frente do filho pequeno dela, um homem de 22 anos acabou amarrado por parentes da vítima, com o uso de uma corda e uma mangueira. O caso aconteceu durante a noite desta segunda-feira (4), em uma residência do bairro Primavera, em Viana.
Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o agressor foi identificado como Wendel Gusmão Viana, de 22 anos, e foi preso em flagrante por três crimes: lesão corporal, ameaça e invasão de domicílio. A vítima de 20 anos teria levado vários chutes e socos do ex-companheiro.
"Eu estava dormindo quando ouvi minha neta gritando e pedindo socorro. Ela estava com o bebê no colo e ele (ex-marido) em cima dela, segurando o cabelo e socando ela"
Avó da vítima - Idosa de 74 anos não quis ser identificada
De acordo com a avó da mulher, uma idosa de 74 anos, o casal terminou o relacionamento há cerca de seis meses. Desde então, a neta passou a morar com ela. No entanto, o ex-marido não aceita o término. Desta vez, ele forçou a grade de uma janela para invadir a casa e iniciar as agressões.
Agressor forçou a grade de uma janela para invadir a casa onde estava a vítima
Agressor forçou a grade de uma janela para invadir a casa onde estava a vítima Crédito: Fabrício Christ
"Ele queria fugir, mas eles (parentes da vítima) conseguiram amarrar ele no poste e esperaram a chegada da polícia", contou a idosa. Apesar de o agressor estar preso, ela ainda teme pela vida da neta. "Se ele voltar para casa, vai ser pior. Pode ter certeza que ele vai querer matar ela", desabafou.

AGREDIDA AO PEDIR REMÉDIO PARA FILHA

Também nesta segunda-feira (4), outra mulher acabou sendo agredida com socos e chutes em uma casa que fica no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. De acordo com o boletim de ocorrência, ao qual a TV Gazeta teve acesso, o homem deu socos e chutes na mulher, que ficou com o rosto machucado.
Segundo o registro da Polícia Militar, o agressor teria se revoltado quando a vítima pediu para ele comprar fraldas e remédios para a filha do casal, porque a criança estava passando mal. Depois das agressões, Marcone de Oliveira Soares, de 24 anos, tentou fugir, mas acabou preso por lesão corporal.
Homem acaba amarrado e preso depois de agredir ex-mulher em Viana

Veja Também

Mulher é agredida e estuprada em Presidente Kennedy

Lesão corporal: polícia investiga morte de adolescente em Transcol na Serra

Mulher trans é encontrada morta com marcas de tiros no rosto, na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Grande Vitória Viana Violência Contra a Mulher Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica
Dinheiro, real, moeda
Governo Lula projeta salário mínimo em R$ 1.717 em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados