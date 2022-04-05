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Calçada é interditada após enxame se instalar em estrutura de poste em Vitória

Até a manhã desta terça-feira (5), um trecho da calçada na Rua Chafic Murad, em Bento Ferreira, permanecia isolada; apenas parte das abelhas foram para a caixa colocada no local na noite anterior

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 11:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2022 às 11:47
Abelhas se instalam em poste e calçada é interditada em Vitória
Abelhas se instalam em poste e calçada é interditada em Vitória Crédito: Archimedis Patrício
Uma calçada precisou ser interditada depois que um enxame de abelhas se instalou em um poste da Rua Chafic Murad, em Bento Ferreira, Vitória. Uma placa foi colocada para avisar sobre os riscos para quem insistisse em andar nas imediações da área. 
De acordo com os moradores, os insetos apareceram no local há alguns dias. Na noite desta segunda-feira (4) , o apicultor Wilson Cravo foi chamado para tentar retirar as abelhas do local, mas teve dificuldade porque a abelha rainha não havia sido localizada.
"Esse trabalho se chama captura de enxames. Quando o enxame sai de um lugar para outro, ele vai formar uma nova colmeia. A gente traz o material para capturar e levar para o interior. É uma isca, um quadro com filhotes para elas entrarem. Se a gente não conseguir colocar todas as abelhas na caixa é porque a rainha está dentro do poste. E essas abelhas amanhã [nesta terça] vão entrar dentro dos buracos do poste e ficar ali dentro. Criar uma colmeia no poste, invisível para quem passa aqui embaixo", disse.
Até a manhã desta terça-feira (5) a calçada permanecia interditada e apenas parte das abelhas foram para a caixa colocada pelo apicultor na noite desta segunda.
Antonio de Souza, um dos moradores da região, ficou assustado com a quantidade de abelhas e sua maior preocupação era com os animais domésticos. "Da próxima vez passar do outro lado da rua, né. A preocupação maior é com os cachorros", disse o morador.
O apicultor Wilson Cravo explicou que o ideal é que a abelhas sejam retiradas do local sem serem exterminadas.
"Elas necessitam de polinização. Há determinados tipos de alimentos que precisam das abelhas. Se eliminarmos as abelhas, corremos sérios riscos de um dia faltar alimentos", disse.
Abelhas se instalam em poste e calçada é interditada em Vitória
Abelhas se instalam em poste e calçada é interditada em Vitória Crédito: Archimedis Patrício
De acordo com o coronel Carlos Wagner do Corpo de Bombeiros, as abelhas podem oferecer riscos aos humanos, principalmente aqueles com algum tipo de alergia ao inseto.
"Se uma abelha coloca seu veneno em uma pessoa com alergia, ela pode sofrer uma disfunção respiratória, ter um edema de glote e acabar vindo a óbito em virtude disso", disse.
O coronel Wagner disse ainda que o procedimento feito pelo apicultor em Bento Ferreira foi correto, mas ponderou que, dependendo da situação, é necessário realizar o extermínio dos insetos.
"Elas trabalham o processo de polinização e nós devemos sempre fazer a captura. Em casos em que o animal tem colocado em risco a integridade física de vidas, é feito o extermínio mas isso é feito à noite porque o enxame está concentrado e a utilização de fogo faz com que o extermínio seja feito sem prejuízo para a sociedade", disse o coronel Carlos Wagner.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) informou que a orientação para quem avistar um enxame é não se aproximar e acionar o Corpo de Bombeiros, que faz a retirada segura desses animais.
*Com informações do g1 ES

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