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No Sul do ES

Mulher é encontrada morta com marcas de tiros em Cachoeiro de Itapemirim

A vítima, que não teve a identidade informada, apresentava muitas perfurações no corpo. Crime ocorreu no bairro Novo Parque, na noite deste sábado (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2022 às 10:46

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 10:46

Em obras, Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim funciona em contêineres
O corpo da mulher foi levado ao SML de Cachoeiro Crédito: SINDIPOL-ES
Uma mulher foi assassinada no fim da noite de sábado (9), na rua Nestor Ribeiro, bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A Polícia Militar foi acionada por uma pessoa que disse ter encontrado a mulher caída na rua, com diversas perfurações de arma de fogo.
Uma viatura foi até o endereço, onde policiais confirmaram o óbito. Porém, nenhum morador soube informar sobre a autoria ou motivação do crime. A polícia não divulgou a identidade da vítima e disse que o caso foi encaminhado para a Polícia Civil.
Já a Polícia Civil informou que o assassinato seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento nenhum suspeito foi detido. A Polícia também informou que por enquanto, não irá divulgar detalhes da investigação.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares. Quem tiver alguma informação que possa contribuir nas investigações, pode entrar em contato através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido.
Com informações de Pollyanna Patrício

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