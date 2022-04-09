Guarda de Vila Velha apura conduta de agente com spray de pimenta

A Guarda de Vila Velha informou neste sábado (9) que apura o caso de um agente que teria disparado spray de pimenta na direção de uma idosa durante uma abordagem que culminou na detenção de uma mulher grávida, no bairro Divino Espírito Santo, na última semana. Uma gravação em vídeo que mostra apenas um trecho da ação repercutiu nas redes sociais e usuários criticaram a conduta e cobraram respostas da prefeitura.

O trecho do vídeo compartilhado na internet mostra uma mulher grávida algemada. Um dos guardas profere palavras de baixo calão contra ela. Na sequência, áudios indicam que há populares mais distantes da cena fazendo xingamentos contra os agentes. No vídeo, eles não aparecem. Nas imagens, quem está perto dos agentes e da cena de detenção é uma idosa. Um dos guardas aciona o spray de pimenta na direção dela, que está mais à frente da autoridade de segurança.

Na legenda do vídeo compartilhado em redes sociais, o usuário escreveu: "Essa é a guarda treinada de Vila Velha? Que taca um jato de spray de pimenta no rosto de uma moradora de 90 anos?". Não há confirmação oficial sobre a idade da idosa que aparece no vídeo. Nos comentários da postagem também há desabafos como: "até quando?" e "despreparo é o nome".

O QUE DIZ A GUARDA DE VILA VELHA

A Gazeta, a Procurada pela reportagem de, a Prefeitura de Vila Velha informou que a "ocorrência se tratou de patrulhamento preventivo rotineiro em área conhecida por intenso tráfico de drogas" e que "durante as abordagens, a mulher grávida agrediu um dos guardas e passou fezes em outro, além de ter desacatado com palavras". Quanto ao uso do spray de pimenta, a prefeitura disse que o caso está em apuração pela Guarda Municipal de Vila Velha.

Nota na íntegra | Prefeitura de Vila Velha A ocorrência se tratou de patrulhamento preventivo rotineiro em área conhecida por intenso tráfico de drogas. Durante as abordagens, a mulher grávida agrediu um dos guardas e passou fezes em outro, além de ter desacatado com palavras. Como efeito, foi contida com algemas, para segurança da equipe e da própria mulher, antes de ser conduzida à Delegacia. Sobre o uso do spray, momento relatado no vídeo, está em apuração pela Guarda Municipal de Vila Velha.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL