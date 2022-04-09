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Polícia encontra drogas escondidas em garrafas térmicas em Vitória

Os entorpecentes estavam em um pacote que chegou do Mato Grosso do Sul. Em fundos falsos, foram encontrados skunk e cocaína
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2022 às 13:40

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 13:40

Polícia encontra droga escondida em garrafas
Polícia encontra droga escondida em garrafas Crédito: Força Tarefa de Segurança Pública do ES
Um homem de 35 anos foi preso por suspeita de receber uma encomenda com drogas escondidas em fundos falsos de garrafas térmicas. A ação foi realizada pelos integrantes da Força Tarefa de Segurança Pública nesta sexta-feira (08), em Vitória.
A força-tarefa é composta por agentes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e das guardas Municipais de Vitória, Vila Velha e Serra.
O grupo trabalhava em conjunto com policiais do Mato Grosso do Sul e detectou uma rede de distribuição de skunk de lá para outros locais do país. Eles identificaram o capixaba que receberia uma encomenda enviada de Campo Grande.
Os policiais acompanharam o momento em que o homem retirava a encomenda e fizeram a prisão em flagrante dele após um cão farejador apontar que a carga de garrafas térmicas continha drogas. Foram apreendidos 2 kg de skunk e 1 kg de cocaína.
“Aos policiais, o homem confessou que já havia recebido drogas dessa forma outras vezes e que já havia cumprido pena por tráfico de drogas em São Paulo”, segundo informou nota enviada pela Polícia Federal.
O suspeito foi levado para Superintendência da Polícia Federal, em São Torquato, em Vila Velha, e encaminhado ao presídio.
A Força Tarefa investiga se há outras pessoas envolvidas com a carga interceptada ou com o suspeito preso.

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