Polícia encontra drogas escondidas em garrafas térmicas em Vitória

Polícia encontra droga escondida em garrafas Crédito: Força Tarefa de Segurança Pública do ES

Um homem de 35 anos foi preso por suspeita de receber uma encomenda com drogas escondidas em fundos falsos de garrafas térmicas. A ação foi realizada pelos integrantes da Força Tarefa de Segurança Pública nesta sexta-feira (08), em Vitória.

O grupo trabalhava em conjunto com policiais do Mato Grosso do Sul e detectou uma rede de distribuição de skunk de lá para outros locais do país. Eles identificaram o capixaba que receberia uma encomenda enviada de Campo Grande.

Os policiais acompanharam o momento em que o homem retirava a encomenda e fizeram a prisão em flagrante dele após um cão farejador apontar que a carga de garrafas térmicas continha drogas. Foram apreendidos 2 kg de skunk e 1 kg de cocaína.

“Aos policiais, o homem confessou que já havia recebido drogas dessa forma outras vezes e que já havia cumprido pena por tráfico de drogas em São Paulo”, segundo informou nota enviada pela Polícia Federal.

O suspeito foi levado para Superintendência da Polícia Federal, em São Torquato, em Vila Velha, e encaminhado ao presídio.