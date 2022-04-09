Acidente entre caminhonete e carro deixa três feridos em Baixo Guandu

Um acidente envolvendo uma caminhonete Toyota Hilux e um Chevrolet Corsa deixou três pessoas feridas na madrugada deste sábado (9) em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. A batida foi na BR 259 próximo ao trevo de Mascarenhas.
A dinâmica do acidente não foi informada. Com o impacto, a frente do Corsa ficou destruída e a Hilux parou fora da estrada, em um barranco.
Segundo a Polícia Militar, que deu apoio no local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou às vitimas. Dois ocupantes do Corsa e um ocupante da caminhonete foram socorridos aos hospitais de Colatina e Baixo Guandu. Aparentemente, eles não tinham lesões graves, segundo os militares. A reportagem não conseguiu informações sobre o estado de saúde das vítimas.