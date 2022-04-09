Bons sambas e carros-alegóricos bem acabados impressionam nos desfiles do Grupo A

A Escola de Samba Chega mais desfila no Sambão do Povo em Vitória. Crédito: Rodrigo Gavini

Que show deram as escolas do grupo de acesso A nessa sexta-feira (8). Embora não componham o prestigiado e glamouroso grupo especial, essas agremiações lutaram bastante para ir com dignidade para a avenida. E, mais do que só dignidade, nesse ano, o grupo A mostrou que todas as agremiações sabem fazer Carnaval, de verdade!

Começando, claro, por ele: o samba. Conversando com alguns sambistas e foliões durante os desfiles, esta repórter-colunista percebeu que o preferido foi o samba da Chega Mais, que canta: "Vem cair nessa folia, chega junto Chega Mais, o meu estandarte é arte e cultura, eu quero é botar meu bloco na rua". Até mesmo apaixonados por carnaval que estão em outra cidade, acompanhando os desfiles completos pelo g1, ficaram encantados com o samba da agremiação do Morro do Quadro.

Chega mais encanta no Sambão do Povo

Uma pena que, logo na entrada da escola, a Chega Mais tenha sofrido um problema no carro abre-alas, o que atrasou a entrada e ainda abriu um "buraco" - quando os desfilantes ficam muito separados uns dos outros nas alas. Depois, o último carro da escola também passou por problemas, e chegou a ficar quase totalmente atravessado na pista.

Nos quesitos plásticos, as escolas que mais se destacaram foram a São Torquato, a Chegou o que Faltava e o Império de Fátima, com carros alegóricos grandes e muito bem acabados. A abertura das duas primeiras que citamos acima, era um desbunde! Ambas em tons de dourado, que valorizam as formas e esculturas dos carros.

Mas é pra ouvir samba!

Enquanto o Pega no Samba se preparava para entrar na avenida, por volta das 4h da manhã deste sábado (9), um camarote incomodou com uma música muito alta, um "tecno" de acordo com Carlão Locutor, o locutor oficial dos desfiles. Ele fez questão de anunciar o incômodo no microfone, e de dizer que, enquanto o camarote não desligasse a música, o desfile não começaria. Momentos depois, na vez de o Império de Fátima entrar na avenida, outro camarote teve as orelhas puxadas por música alta atrapalhando o desfile.

Desfile das Escolas de Samba de Vitória. Pega no Samba.

No Sambódromo, todo mundo gosta de música alta - senão não iria para escola de samba - e de festa - senão não iria para escola de samba. Mas é preciso respeitar o evento principal, os frequentadores e a história do Carnaval. Camarote com som alto, se igualando ao das escolas, não dá! Além de ser um ato de má educação, representa um transtorno para quem trabalha e para quem se diverte.

Cadê o arrastão?

Ao final dos desfiles desta sexta, não aconteceu o tradicional arrastão: quando as grades de camarotes e arquibancadas são abertas e o público toma a avenida em um cortejo ao final da última escola. As grades não foram abertas. Mas, de um integrante da Liga, ficou a promessa de que o arrastão vai acontecer neste sábado (9). Vamos esperar - e ir atrás!

Musas que brilham

Invejável a disposição de Izabella Azevedo e de Layla Melo, que passaram na avenida nesta sexta-feira (8) e vão voltar novamente no sábado (9) em, pelo menos, duas escolas. Haja fôlego!

Musas gordinhas

Entre o desfile de uma escola e outra, a influencer carioca Mariana Moreno, que é modelo plus size e acompanhava o espetáculo de Vitória pelo g1, comentou, em um grupo de Whatsapp: "Quero ser musa em Vitória! Vejo tantas musas e passistas gordas. Aqui no Rio quase não tem!". Vem, Mari! O Carnaval de Vitória te espera!

Guarda-costas

Alguns leitores me pararam durante os desfiles para perguntar quem são as pessoas que ficam segurando por trás, nas bolsas ou nas camisetas, dos cinegrafistas Ari Melo e Rafael Zambe, que operam as duas câmeras com efeito de desfoque (aquela do futebol da Globo, sabe?) na segunda cabine de jurados. A função desses auxiliares é proteger o cinegrafista de acidentes: evitar esbarrões nos foliões, puxar quando o carro alegórico começar a andar. Dessa forma, o cinegrafista fica totalmente focado em captar a imagem com o máximo de excelência possível. Para ser a emissora oficial do Carnaval de Vitória tem muito cuidado envolvido! Tudo para que imagem e vídeo cheguem com bastante qualidade até você, espectador.

Aulas e diplomas, cria!