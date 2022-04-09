Mistério em Jerônimo Monteiro: mãe e filho seguem desaparecidos

Já são nove dias de mistério em Jerônimo Monteiro, na Região Sul do Espírito Santo, após uma mãe, de 80 anos, e o filho, de 58, desaparecerem. As investigações começaram no dia 31 de março, na Comunidade de Lajinha, após familiares acionarem autoridades policiais, desconfiando de roubo na propriedade em que os dois moravam. Os nomes não foram divulgados.
À reportagem da TV Gazeta Sul, uma familiar falou sobre a angústia da espera por notícias. "Há muita especulação, mas a gente ainda não sabe de nada. A polícia não passa informações", desabafou.
ENTENDA O CASO
A Polícia Militar informou que foi acionada por uma filha da idosa desaparecida, contando que desde as 11h do dia 30 de março não conseguia entrar em contato com a mãe e o irmão.
Ela ainda relatou que o veículo que pertence ao irmão havia sido encontrado na Rua Idele Dan, também em Jerônimo Monteiro, abandonado e com a chave na ignição. Por isso, ela temia que os familiares pudessem estar amarrados dentro da casa deles ou terem sido sequestrados.
Segundo informações do 3º Batalhão da PM, a polícia fez buscas na propriedade da família, mas a mãe e o irmão da denunciante não foram localizados, nem mesmo o cachorro deles. “O interior da residência estava revirado, e todas as roupas, além de outros pertences e documentos foram levados”, informou a corporação, em nota.
Para a PM, a filha disse que um veículo foi roubado na propriedade. Posteriormente, policiais receberam informações sobre a localização de um carro com as mesmas características. “Teria sido abandonado, com alguns documentos e pertences que provavelmente seriam das vítimas, na localidade de Jacutinga”, disse a corporação, destacando que mãe e filho não foram localizados.
Segundo a PM, durante as buscas receberam a informação de que as vítimas estariam mortas e os corpos deixados em um pedreira, mas nada disso foi confirmado. “Juntamente com outras equipes, os militares averiguaram a denúncia de que os corpos do homem e da mulher estariam em uma pedreira no bairro Boa Esperança, porém nada foi encontrado".
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
A Delegacia Regional de Jerônimo Monteiro está investigando o desaparecimento das vítimas e os suspeitos do possível roubo, mas informações serão passadas somente quando tiverem fatos concretos da apuração. "Nenhum detalhe será divulgado por enquanto", finalizou a Polícia Civil.
Mistério em Jerônimo Monteiro: mãe e filho seguem desaparecidos