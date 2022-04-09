Mistério em Jerônimo Monteiro: mãe e filho seguem desaparecidos

À reportagem da TV Gazeta Sul, uma familiar falou sobre a angústia da espera por notícias. "Há muita especulação, mas a gente ainda não sabe de nada. A polícia não passa informações", desabafou.

ENTENDA O CASO

Polícia Militar informou que foi acionada por uma filha da idosa desaparecida, contando que desde as 11h do dia 30 de março não conseguia entrar em contato com a mãe e o irmão.

Ela ainda relatou que o veículo que pertence ao irmão havia sido encontrado na Rua Idele Dan, também em Jerônimo Monteiro, abandonado e com a chave na ignição. Por isso, ela temia que os familiares pudessem estar amarrados dentro da casa deles ou terem sido sequestrados.

Segundo informações do 3º Batalhão da PM, a polícia fez buscas na propriedade da família, mas a mãe e o irmão da denunciante não foram localizados, nem mesmo o cachorro deles. “O interior da residência estava revirado, e todas as roupas, além de outros pertences e documentos foram levados”, informou a corporação, em nota.

Para a PM, a filha disse que um veículo foi roubado na propriedade. Posteriormente, policiais receberam informações sobre a localização de um carro com as mesmas características. “Teria sido abandonado, com alguns documentos e pertences que provavelmente seriam das vítimas, na localidade de Jacutinga”, disse a corporação, destacando que mãe e filho não foram localizados.

Segundo a PM, durante as buscas receberam a informação de que as vítimas estariam mortas e os corpos deixados em um pedreira, mas nada disso foi confirmado. “Juntamente com outras equipes, os militares averiguaram a denúncia de que os corpos do homem e da mulher estariam em uma pedreira no bairro Boa Esperança, porém nada foi encontrado".

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Delegacia Regional de Jerônimo Monteiro está investigando o desaparecimento das vítimas e os suspeitos do possível roubo, mas informações serão passadas somente quando tiverem fatos concretos da apuração. "Nenhum detalhe será divulgado por enquanto", finalizou a Polícia Civil.