Adolescente morre soterrado após deslizamento em Jerônimo Monteiro

Um adolescente chamado Hudson Victor Ferreira Soares, de 14 anos, morreu após um deslizamento de terra na manhã desta terça-feira (21), no bairro Parada Cristal, em Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado. O acidente ocorreu após uma escavação no terreno de uma fábrica de biscoitos, quando os funcionários trabalhavam no local.
Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e das polícias Militar e Civil atuaram no local. De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Jerônimo Monteiro, a empresa estava realizando uma escavação de barranco, que veio a cair sobre um homem e um adolescente. O homem, chamado Thiago Soares, de 32 anos, foi resgatado com vida, mas o adolescente, filho dele, não resistiu.
Policiais militares receberam a informação de que o telhado de uma fábrica de biscoitos havia desabado e pessoas estavam feridas e presas aos escombros. "Uma equipe foi ao local e constatou que havia ocorrido um deslizamento de terra e populares estavam escavando, pois, segundo informações dos funcionários da fábrica, havia duas pessoas soterradas", comunicou a PM, em nota.
De acordo com a corporação, o local foi isolado e os policiais, com apoio de populares, escavaram com enxadas a terra para encontrar as vítimas. Um homem estava parcialmente soterrado e consciente, mas ainda preso à terra. "Ele disse que havia sido contratado pelo dono da empresa para escavar o barranco e que seu filho estava ajudando, carregando o carrinho de mão", contou a vítima aos policiais.
Adolescente morre após deslizamento de terra em Jerônimo Monteiro
O homem foi retirado do local e socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital do município. Após algum tempo, o adolescente foi localizado desacordado e sem sinais vitais.
A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
OBRA SEM AUTORIZAÇÃO
Os proprietários do terreno relataram à reportagem da TV Gazeta Sul que a obra acontecia sem autorização, e que a área e o imóvel são alugados. Diante disso, segundo a Polícia Militar, a Polícia Civil foi acionada e o dono da fábrica foi levado para a Delegacia de Alegre por ser o contratante das vítimas, para prestar esclarecimentos.
Uma equipe da Defesa Civil do município esteve no local para analisar o terreno e isolar a área. De acordo com o órgão, existe o risco de novos deslizamentos de terra. Desse modo, parte do imóvel onde funciona a fábrica vai precisar ser demolido, visto que foi construído de forma irregular, muito próximo do barranco.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Jerônimo Monteiro, e disse que o proprietário da fábrica foi ouvido na delegacia e liberado. "Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", finalizou a corporação.
Com informações de Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul
Atualização
21/12/2021 - 6:04
Após a publicação desta matéria, as polícias Militar e Civil responderam à demanda de A Gazeta com detalhes sobre o atendimento á ocorrência, e a reportagem da TV Gazeta Sul apurou informações no local sobre o ocorrido. O texto foi atualizado.