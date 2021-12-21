Adolescente morre soterrado após deslizamento em Jerônimo Monteiro

Um adolescente chamado Hudson Victor Ferreira Soares, de 14 anos, morreu após um deslizamento de terra na manhã desta terça-feira (21), no bairro Parada Cristal, em Jerônimo Monteiro , no Sul do Estado. O acidente ocorreu após uma escavação no terreno de uma fábrica de biscoitos, quando os funcionários trabalhavam no local.

Adolescente morre após deslizamento de terra em Jerônimo Monteiro Crédito: Reprodução - Redes Sociais

Policiais militares receberam a informação de que o telhado de uma fábrica de biscoitos havia desabado e pessoas estavam feridas e presas aos escombros. "Uma equipe foi ao local e constatou que havia ocorrido um deslizamento de terra e populares estavam escavando, pois, segundo informações dos funcionários da fábrica, havia duas pessoas soterradas", comunicou a PM, em nota.

De acordo com a corporação, o local foi isolado e os policiais, com apoio de populares, escavaram com enxadas a terra para encontrar as vítimas. Um homem estava parcialmente soterrado e consciente, mas ainda preso à terra. "Ele disse que havia sido contratado pelo dono da empresa para escavar o barranco e que seu filho estava ajudando, carregando o carrinho de mão", contou a vítima aos policiais.

Adolescente morre após deslizamento de terra em Jerônimo Monteiro

O homem foi retirado do local e socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital do município. Após algum tempo, o adolescente foi localizado desacordado e sem sinais vitais.

A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

OBRA SEM AUTORIZAÇÃO

Os proprietários do terreno relataram à reportagem da TV Gazeta Sul que a obra acontecia sem autorização, e que a área e o imóvel são alugados. Diante disso, segundo a Polícia Militar, a Polícia Civil foi acionada e o dono da fábrica foi levado para a Delegacia de Alegre por ser o contratante das vítimas, para prestar esclarecimentos.

Uma equipe da Defesa Civil do município esteve no local para analisar o terreno e isolar a área. De acordo com o órgão, existe o risco de novos deslizamentos de terra. Desse modo, parte do imóvel onde funciona a fábrica vai precisar ser demolido, visto que foi construído de forma irregular, muito próximo do barranco.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Jerônimo Monteiro, e disse que o proprietário da fábrica foi ouvido na delegacia e liberado. "Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", finalizou a corporação.

Com informações de Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul