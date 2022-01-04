Corpo é encontrado embaixo de balsa em rio de Jerônimo Monteiro

Um corpo de uma vítima ainda não identificada foi encontrado em local conhecido por Fazenda Luzitania, na localidade de Areal, na zona rural de Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado, na tarde de segunda-feira (3). Segundo a Polícia Militar, o corpo estava embaixo de uma balsa, usada para a extração de areia no rio. Após a remoção da vítima, a polícia verificou que ele estava em avançado estado de decomposição.
O Corpo de Bombeiros Militar também foi acionado para atender a ocorrência de recuperação de cadáver. No local, os bombeiros conseguiram realizar o resgate do corpo utilizando varas de manobra e redes. Em seguida, o cadáver foi deixado aos cuidados da Polícia Civil.
A PC informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Jerônimo Monteiro. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto” informou em nota.
Além disso, ressaltou que a população pode ajudar nas investigações contribuindo com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.