Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Localidade de Areal

Corpo é encontrado embaixo de balsa em rio de Jerônimo Monteiro

De acordo com as informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o corpo já estava em estado avançado de decomposição; corpo estava embaixo de uma balsa, usada para a extração de areia no rio
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

04 jan 2022 às 19:38

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 19:38

Um corpo de uma vítima ainda não identificada foi encontrado em local conhecido por Fazenda Luzitania, na localidade de Areal, na zona rural de Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado, na tarde de segunda-feira (3). Segundo a Polícia Militar, o corpo estava embaixo de uma balsa, usada para a extração de areia no rio. Após a remoção da vítima, a polícia verificou que ele estava em avançado estado de decomposição.
Viatura do Corpo de Bombeiros
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência de recuperação de cadáver Crédito: Vitor Jubini
Corpo de Bombeiros Militar também foi acionado para atender a ocorrência de recuperação de cadáver. No local, os bombeiros conseguiram realizar o resgate do corpo utilizando varas de manobra e redes. Em seguida, o cadáver foi deixado aos cuidados da Polícia Civil.
A PC informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Jerônimo Monteiro. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto” informou em nota.
Além disso, ressaltou que a população pode ajudar nas investigações contribuindo com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Veja Também

Três pessoas são baleadas no bairro Nova Rosa da Penha I, em Cariacica

Assaltantes fazem família refém e estupram adolescente em Itaguaçu

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Polícia Civil Jerônimo Monteiro ES Sul Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Brunna Gonçalves e Pocah inauguram jardim em homenagem às 'plantas' do BBB
Imagem de destaque
'A voz da filha que perdi está sendo honrada': as tragédias que o novo estatuto do paciente pretende evitar
Imagem de destaque
Governo demite presidente do INSS e servidora de carreira assume cargo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados