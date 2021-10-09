Homem é morto a tiros e mulher é baleada em Jerônimo Monteiro

Um homem foi assassinado a tiros e uma mulher ficou ferida no bairro Parada Cristal, em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (8). Segundo a Polícia Militar, Eleize de Souza, de 35 anos, conhecido como Dentinho, morreu no local, e testemunhas relataram que ele seria o alvo dos criminosos.
A PM informou que foi acionada para uma ocorrência em que um casal teria sido baleado. Quando os militares chegaram ao local, Eleize já estava sem vida e a mulher de 38 anos, que não teve o nome informado, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um pronto-socorro do município.
Testemunhas disseram à polícia que quatro homens, que estavam em um veículo de cor escura, efetuaram os disparos contra Eleize. Os policiais fizeram patrulhamento em Jerônimo Monteiro, mas nenhum suspeito foi encontrado.
A perícia foi acionada para o local. Na manhã deste sábado (9), a Polícia Civil informou que não localizou a ocorrência. "Durante finais de semana, feriados e pontos facultativos a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das Delegacias. Os cartórios onde consultamos ocorrências de plantões finalizados, funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis”, disse a corporação, em nota.