Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ninguém foi preso

Homem é morto a tiros e mulher é baleada em Jerônimo Monteiro

Segundo a PM, testemunhas contaram que Eleize de Souza, de 35 anos, conhecido como Dentinho, seria o alvo dos criminosos. Ele morreu no local, na noite desta sexta-feira (8)
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

09 out 2021 às 11:29

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 11:29

Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar foi acionada para ocorrência em Jerônimo Monteiro Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi assassinado a tiros e uma mulher ficou ferida no bairro Parada Cristal, em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (8). Segundo a Polícia Militar, Eleize de Souza, de 35 anos, conhecido como Dentinho, morreu no local, e testemunhas relataram que ele seria o alvo dos criminosos.
A PM informou que foi acionada para uma ocorrência em que um casal teria sido baleado. Quando os militares chegaram ao local, Eleize já estava sem vida e a mulher de 38 anos, que não teve o nome informado, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um pronto-socorro do município.
Testemunhas disseram à polícia que quatro homens, que estavam em um veículo de cor escura, efetuaram os disparos contra Eleize. Os policiais fizeram patrulhamento em Jerônimo Monteiro, mas nenhum suspeito foi encontrado.
A perícia foi acionada para o local. Na manhã deste sábado (9), a Polícia Civil informou que não localizou a ocorrência. "Durante finais de semana, feriados e pontos facultativos a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das Delegacias. Os cartórios onde consultamos ocorrências de plantões finalizados, funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis”, disse a corporação, em nota.

Veja Também

SML de Cachoeiro começa a funcionar em novo local nesta sexta (8)

Estrada entre Jerônimo Monteiro e Muqui completa três anos interditada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

homicídio Polícia Civil Jerônimo Monteiro Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Imagem de destaque
O que é hemofilia? Veja 6 mitos e verdades sobre a doença
Imagem de destaque
Polícia Militar do ES realiza seu 1º grande leilão de veículos do ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados