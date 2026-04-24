Augusto Cury diz que, se eleito presidente, pode acabar com a fome mundial e mediar guerra de Putin e Zelensky: 'Sou especialista em pacificação'

O escritor e psiquiatra Augusto Cury, pré-candidato à Presidência da República pelo partido Avante Crédito: Divulgação

Augusto Cury é um sujeito de predicados superlativos. Escritor brasileiro mais lido da última década, ele vendeu mais de 30 milhões de livros no país e, agora, quer estender essa ambição à política : mesmo começando do zero, lançou-se pré-candidato à Presidência da República pelo partido Avante e faz planos grandiosos.

"Se tivesse o privilégio de sentar na cadeira de presidente, nos primeiros dias chamaria vários políticos, como Putin e Zelensky, para conversar, porque sou um especialista em pacificação de conflitos, tenho livros sobre isso", diz à BBC News Brasil.

"Quem sabe alguém de fora, de um país como o Brasil , que é pacífico, seja mais ouvido. Não apenas este, mas os conflitos na África e em outros países."

Entoando o lema de que tem "uma mente capitalista e um coração social", o escritor acrescenta que, caso seja eleito em outubro, espera "inspirar outros atores nas mais diversas nações, seja na Ásia , seja no mundo ocidental", a pôr fim às guerras e resolver desafios como a fome mundial

"Se gastasse talvez 20% do que se gasta em armas, a equação da fome teria se resolvido. Eu gostaria de chamar o G20 , ou quem sabe os quase 200 países que participam da ONU , e meio por cento de todas as importações e exportações do mundo poderiam formar um fundo. Ou por que não de 2% a 3% de toda compra e venda de armas formassem um fundo para resolver a fome mundial?", ele propõe.

Desejo antigo

O escritor diz que lançar-se à política é um desejo antigo, mas sua família tinha medo de que ele pudesse se ferir em um ambiente "extremamente agressivo, espinhoso".

Dez anos depois, com o amadurecimento de suas filhas, ele conta que teve apoio para se candidatar, com a promessa de que, caso seja eleito, não buscará um segundo mandato.

"Não avaliei me candidatar a nenhum outro cargo, seja deputado, seja senador, seja governador, porque não quero fazer carreira política. Meu objetivo é aumentar a régua do debate", afirma.

"Só acho que o Brasil não pode ser sequestrado por duas famílias, no bom sentido, sem fazer julgamento dessas famílias, mas o Brasil é muito maior do que a família Bolsonaro e a família Lula da Silva."

Este é o motivo pelo qual Cury afirma rejeitar declarar apoio a qualquer candidato em um eventual segundo turno que não o inclua. Ele também evita dizer em quem votou na eleição passada.

Hoje, aparece com 2% das intenções de voto, segundo a pesquisa mais recente do instituto Quaest, realizada entre 9 e 13 de abril. Ele está empatado com Renan Santos (Missão) e à frente de Cabo Daciolo (Mobiliza) e Samara Martins (UP), ambos com 1%. Fica pouco atrás de Romeu Zema (Novo), com 3%, e bem distante dos líderes Flávio Bolsonaro e Lula, que têm 32% e 37%, respectivamente.

Augusto Cury, pré-candidato à Presidência da República, quer pacificar conflitos mundiais Crédito: Divulgação

Nos bastidores, há quem trate a candidatura do escritor como inviável e a associe mais a uma estratégia de marketing para impulsionar os negócios, tanto a venda de livros quanto de cursos.

Seria um movimento bem-vindo. Afinal, se na década passada Cury se consolidou como o autor nacional mais lido do país, hoje enfrenta forte concorrência de livros de autoajuda que viralizam nas redes sociais e, no mercado de cursos e palestras, concorre com coaches que se criaram não nas livrarias, mas já na internet, um ambiente em que navegam com mais facilidade.

A leitura remete ao movimento de Pablo Marçal (União Brasil), que disputou a Prefeitura paulistana no ano retrasado. Cury, porém, rejeita essa interpretação e diz que, na prática, a incursão na política pode até prejudicar seus negócios.

"Não pensei muito nisso, mas vários amigos me dizem que vai prejudicar, que vou sair ferido. Mas já tenho muito mais do que mereço, tanto financeiramente quanto socialmente e intelectualmente."

Ele afirma ter esperança de vencer a eleição por acreditar em histórias que, embora pareçam improváveis, podem se concretizar quando movidas pela esperança.

Seu maior sucesso, O Vendedor de Sonhos, ilustra essa verve narrativa — na história, que também ganhou os cinemas, um psicólogo desiludido tenta tirar a própria vida, mas é impedido por um mendigo, com quem passa a salvar outras pessoas.

'Mente capitalista, coração social'

Cury se projeta como uma terceira via, ancorando-se no lema de que tem uma "mente capitalista e um coração social", perfil que o distanciaria tanto de Lula quanto de Flávio.

"Tenho uma mente liberal, quero um Estado enxuto e eficiente, que acolha as pessoas que estão querendo produzir, mas não têm condições, seja pelos juros altíssimos, seja pela burocracia", diz.

"E essa mente capitalista tem que ser acompanhada de um coração social, que valoriza os direitos humanos no mais alto nível, a educação de qualidade, a proteção da mulher."

Ao ser questionado se isso não o colocaria no centro do barômetro ideológico, o escritor rejeita a ideia e diz que "o centro está no limbo entre ser neutro, estar em cima do muro" e que ele é "contra ser uma pessoa que não tem opinião".

Cury diz ser possível unir a agenda econômica e social e cita como exemplo a proposta de rever o sistema prisional , que, em sua avaliação, faz "com que a sociedade pague duas vezes, porque são de R$ 3 mil a R$ 4 mil gastos por mês com cada prisioneiro e, quando ele retorna à sociedade, reincide no crime e volta ao presídio".

"O Brasil aprisiona muito, ao contrário do que se acredita. Os criminosos devem, sem dúvida, ir às barras da Justiça, mas quem estamos aprisionando? São os criminosos de alta periculosidade ou jovens que não têm como sobreviver e acabam cometendo crimes, vendendo drogas?", questiona.

O escritor reconhece que pautas como essa podem levá-lo a ser ligado à esquerda e, em última análise, a Lula e ao Partido dos Trabalhadores, mas diz ter esperança de que o eleitorado não vá se deixar convencer por essas associações e de que os adversários não vão lançar mão dessa estratégia.

"Isso não é uma pauta da esquerda. As pessoas associam à esquerda, mas é uma pauta suprapartidária, porque também a esquerda não fez nada de grande impacto para mudar a ressocialização e impedir que as prisões se tornem escolas do crime. Essas pautas são sequestradas", diz.

Pré-candidato à Presidência, Augusto Cury quer reformar o STF Crédito: Divulgação

Campanha liderada por marqueteiro de Bolsonaro

Embora concorra por um partido de pouca expressão, Cury conta com um marqueteiro experiente, Sergio Lima, que trabalhou com Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2018 e 2022, além do presidente da Câmara, o deputado federal Arthur Lira (Progressistas-AL). Lima, aliás, acaba de se afastar da campanha de Flávio.

"Flávio é bem assessorado pelo time que o atende na Câmara, e havia uma indefinição. Ele tinha me convidado no início de fevereiro, aí começou uma briga política, de quererem colocar outros marqueteiros, e resolvi que não quero isso para mim", diz Lima, convidado para trabalhar com Cury por intermédio do deputado Murilo Galdino (Republicanos-PB).

Questionado sobre a possibilidade de adotar ou evitar estratégias usadas pelo marqueteiro junto à família Bolsonaro, Cury afirma que o tema nem sequer entra em pauta.

"Sei que ele participou das campanhas de Jair Bolsonaro, mas discutimos pouquíssimo isso, porque ele sabe que tenho uma trajetória própria. Não amo o poder e não preciso ser o centro das atenções."

Calejado nos corredores de Brasília , Lima já traçou estratégias e explica que um dos principais desafios será alcançar o público que não acompanha nem leu os livros de Cury.

"A eleição de Bolsonaro foi 95% emocional. O eleitor vota pela emoção, não pela razão, e Cury é um mestre em trabalhar com a emoção das pessoas", diz o marqueteiro.

"Ele já fala com o público mais qualificado. A gente tem que traduzir o que ele fala para o público de baixa renda, para que eles entendam e confiem nele. Eles precisam se identificar com Cury."

Lima acrescenta que busca atrair eleitores que votaram em branco ou nulo — índice que foi de 4,41% em 2022, o menor desde 1994, mas que tem girado em torno de 10% na última década —, além dos que se abstiveram, que somaram 20,9% no último pleito, o maior percentual desde 1998, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"A gente entende que podemos trazer o voto tanto de centro-esquerda quanto de centro-direita. Não queremos pescar no aquário de quem já está consolidado, tirar voto do Flávio ou do Lula", diz o marqueteiro.

Outra estratégia de campanha é evitar associações a outros políticos. Cury afirma que "é muito difícil se inspirar em um político brasileiro" e prefere citar o presidente americano Abraham Lincoln e sua resiliência como guias.

"Ele passou por vários dramas, sua noiva morreu, passou por falências, candidatou-se a vários cargos e perdeu, mas, por fim, ganhou", lembra.

O pré-candidato diz que não pretende usar o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos para custear a campanha.

Ele diz que está bancando os primeiros honorários do marqueteiro, mas que, no longo prazo, não pretende usar recursos próprios e espera financiar a corrida com doações. A ideia é arrecadar R$ 5 milhões em um mês, a partir da segunda quinzena de maio.

"As pessoas que querem usar e precisam desse recurso é legítimo, é a regra do jogo, mas quero dar exemplo de não usar fundo partidário", diz Cury.

"Conversei com minha esposa e também não quero usar recursos próprios, porque isso não tem fim. Quero doações de quem acredita neste sonho. Lembra quando Barack Obama fez sua campanha? Assim como estou doando meu tempo, parando minhas atividades, deixando de ganhar, espero que as pessoas se doem também."

Reforma no STF com o lema 'make humanity great again'

Ao longo da entrevista à BBC News Brasil, concedida de sua casa na região de Ribeirão Preto, no interior paulista, Cury não se furtou a comentar geopolítica global — citou diversos países, seus problemas e possíveis soluções —, mas também detalhou propostas para o Brasil.

A principal delas envolve mudanças na estrutura de poder, com apoio do Congresso. Ele defende mudanças no presidencialismo, com a criação do cargo de primeiro-ministro, e no Judiciário, especialmente no Supremo Tribunal Federal (STF) , que, em sua avaliação, estaria "sufocando os outros poderes" e precisa "ser preservado de qualquer interferência política".

Ele diz que pretende articular com o Congresso "o fim da vitaliciedade dos ministros". "Eles ficariam de oito a dez anos. Essa história de entrar com 40 e sair com 75 seria encerrada", diz.

"Além disso, dois terços teriam que vir da magistratura, ou seja, ser juízes de carreira, não mais escolhidos pelo presidente, mas pela própria classe e, quem sabe, até pelo voto público."

Cury critica a "espetacularização" da atuação dos ministros da Corte e propõe que seus votos deixem de ser transmitidos ao vivo.

"Por mais que sejamos livres para expressar ideias, toda vez que você está debaixo dos holofotes denotam-se vários gatilhos mentais e você acaba dando respostas que não daria se não estivesse debaixo dos holofotes."

O escritor, que também é médico psiquiatra, acrescenta que as mudanças que propõe se baseiam em seus estudos sobre a mente humana e em outro lema de sua campanha, "make humanity great again", ou "torne a humanidade grande novamente", inspirado no movimento americano Maga ("Make America Great Again") , encampado por Trump.

"Quando alguém te ofende, te rejeita ou te critica, detona o primeiro copiloto do eu, abre uma janela traumática e, se o volume de tensão é grande, a âncora gera hiperfoco", diz Cury.