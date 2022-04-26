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Bateu em 3 motos

Motorista bebe, perde controle de carro e invade lanchonete em Colatina

De acordo com informações da PM, teste do bafômetro confirmou o estado de embriaguez do condutor e dentro do carro foram encontradas latas de cerveja

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 09:10

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

26 abr 2022 às 09:10
Carro destrói motos estacionadas e portão de lanchonete em Colatina
Carro atinge motos estacionadas e portão de lanchonete em Colatina Crédito: Divulgação/PM
Um motorista, de 45 anos, perdeu o controle do veículo que dirigia e invadiu uma lanchonete na noite de segunda-feira (25) na rodovia ES 080, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Pelas imagens é possível ver o estrago que o acidente causou ao atingir três motos estacionadas. Segundo a Polícia Militar, o teste do bafômetro constatou o estado de embriaguez do condutor do carro.
Testemunhas relataram para a PM que o motorista conduzia o Volkswagen Jetta em alta velocidade. Ao passar por uma faixa elevada, o veículo ficou desgovernado, entrou na contramão e ocasionou vários danos. Além das motos, o carro destruiu muro, portão de ferro, padrão de água, estrutura do telhado e jogos de mesa da lanchonete.
O condutor assumiu que havia ingerido bebida alcoólica. Não é a primeira vez que ele se envolve em ocorrências de trânsito, de acordo com a polícia. Em uma revisão dentro do carro, os policiais encontraram latas de cerveja e duas pedras semelhantes a de crack. O teste do bafômetro apontou que o homem tinha 0,44 mg/L de álcool no sangue.
A PM encaminhou o motorista para a Delegacia Regional de Colatina. A Polícia Civil informou, por nota, que o suspeito foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e posse de drogas para uso próprio e, como não pagou fiança arbitrada pelo delegado de plantão, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina.
Moto ficou totalmente destruída após acidente
Moto ficou totalmente destruída após acidente Crédito: Divulgação/PMES

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