Motorista bebe, perde controle de carro e invade lanchonete em Colatina

Carro atinge motos estacionadas e portão de lanchonete em Colatina Crédito: Divulgação/PM

Um motorista, de 45 anos, perdeu o controle do veículo que dirigia e invadiu uma lanchonete na noite de segunda-feira (25) na rodovia ES 080, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . Pelas imagens é possível ver o estrago que o acidente causou ao atingir três motos estacionadas. Segundo a Polícia Militar , o teste do bafômetro constatou o estado de embriaguez do condutor do carro.

Testemunhas relataram para a PM que o motorista conduzia o Volkswagen Jetta em alta velocidade. Ao passar por uma faixa elevada, o veículo ficou desgovernado, entrou na contramão e ocasionou vários danos. Além das motos, o carro destruiu muro, portão de ferro, padrão de água, estrutura do telhado e jogos de mesa da lanchonete.

O condutor assumiu que havia ingerido bebida alcoólica. Não é a primeira vez que ele se envolve em ocorrências de trânsito, de acordo com a polícia. Em uma revisão dentro do carro, os policiais encontraram latas de cerveja e duas pedras semelhantes a de crack. O teste do bafômetro apontou que o homem tinha 0,44 mg/L de álcool no sangue.

A PM encaminhou o motorista para a Delegacia Regional de Colatina. A Polícia Civil informou, por nota, que o suspeito foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e posse de drogas para uso próprio e, como não pagou fiança arbitrada pelo delegado de plantão, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina.