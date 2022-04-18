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Foi capturado

Vídeo: homem pula no Rio Doce para escapar da polícia em Colatina

Suspeito é morador em situação de rua e tinha mandado de prisão em aberto por roubo. De barco, policiais militares conseguiram alcançá-lo na tarde desta segunda-feira (18)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

18 abr 2022 às 19:42

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 19:42

Um homem tentou escapar de ser preso pulando no Rio Doce, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (18). Segundo a Polícia Militar, o suspeito é morador em situação de rua constava contra ele um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.
A PM explicou que, ao ser abordado por policiais na Avenida Beira Rio, o homem ultrapassou a barreira de proteção e entrou pulou no Rio Doce, tentando fugir a nado sentido Ponte Florentino Ávidos. Ele foi capturado pelos militares de barco.
Segundo boletim de ocorrência da corporação, uma equipe fazia o patrulhamento na avenida, quando avistou o homem, que já era conhecido pelos militares. Os policiais deram voz de abordagem ao suspeito e, quando confirmaram o nome no sistema via rádio, ele iniciou a fuga.
A cena inusitada foi registrada por pessoas que passavam pela avenida naquele momento. A PM informou que equipes fizeram cerco nas duas margens do Rio Doce. Segundo a corporação, dois militares entraram em um barco que passava no local e conseguiram efetuar a prisão. No vídeo é possível ver o homem e os policiais na embarcação, retornando para a avenida. Em seguida, o suspeito foi levado para uma viatura.
O homem foi detido e conduzido a Delegacia Regional de Colatina, onde foi entregue à autoridade de plantão, conforme a PM.
Polícia Civil foi procurada pela reportagem e informou que a ocorrência está em andamento. Assim que a corporação informar mais detalhes, este texto será atualizado.

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