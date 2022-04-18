Vídeo: homem pula no Rio Doce para escapar da polícia em Colatina

A PM explicou que, ao ser abordado por policiais na Avenida Beira Rio, o homem ultrapassou a barreira de proteção e entrou pulou no Rio Doce, tentando fugir a nado sentido Ponte Florentino Ávidos. Ele foi capturado pelos militares de barco.

Segundo boletim de ocorrência da corporação, uma equipe fazia o patrulhamento na avenida, quando avistou o homem, que já era conhecido pelos militares. Os policiais deram voz de abordagem ao suspeito e, quando confirmaram o nome no sistema via rádio, ele iniciou a fuga.

A cena inusitada foi registrada por pessoas que passavam pela avenida naquele momento. A PM informou que equipes fizeram cerco nas duas margens do Rio Doce. Segundo a corporação, dois militares entraram em um barco que passava no local e conseguiram efetuar a prisão. No vídeo é possível ver o homem e os policiais na embarcação, retornando para a avenida. Em seguida, o suspeito foi levado para uma viatura.

O homem foi detido e conduzido a Delegacia Regional de Colatina, onde foi entregue à autoridade de plantão, conforme a PM.