Vídeo: homem pula no Rio Doce para escapar da polícia em Colatina

Um homem tentou escapar de ser preso pulando no Rio Doce, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (18). Segundo a Polícia Militar, o suspeito é morador em situação de rua constava contra ele um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.
A PM explicou que, ao ser abordado por policiais na Avenida Beira Rio, o homem ultrapassou a barreira de proteção e entrou pulou no Rio Doce, tentando fugir a nado sentido Ponte Florentino Ávidos. Ele foi capturado pelos militares de barco.
Segundo boletim de ocorrência da corporação, uma equipe fazia o patrulhamento na avenida, quando avistou o homem, que já era conhecido pelos militares. Os policiais deram voz de abordagem ao suspeito e, quando confirmaram o nome no sistema via rádio, ele iniciou a fuga.
A cena inusitada foi registrada por pessoas que passavam pela avenida naquele momento. A PM informou que equipes fizeram cerco nas duas margens do Rio Doce. Segundo a corporação, dois militares entraram em um barco que passava no local e conseguiram efetuar a prisão. No vídeo é possível ver o homem e os policiais na embarcação, retornando para a avenida. Em seguida, o suspeito foi levado para uma viatura.
O homem foi detido e conduzido a Delegacia Regional de Colatina, onde foi entregue à autoridade de plantão, conforme a PM.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem e informou que a ocorrência está em andamento. Assim que a corporação informar mais detalhes, este texto será atualizado.