Baleado foge do hospital e é morto a tiros 2 horas depois em Colatina

Um homem morreu após sofrer duas tentativas de homicídio na madrugada deste domingo (17), em Colatina , Região Noroeste do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar, ele foi socorrido no primeiro episódio. Quando foi novamente baleado, ele foi novamente levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado por volta das 5h.

De acordo com o boletim da PM, uma equipe do Samu foi acionada para socorrer uma vítima baleada no bairro São Silvano. Porém, assim que o homem foi encaminhado ao Hospital Silvio Avidos, no Centro da cidade, constatou-se que ele já tinha dado entrada na mesma unidade cerca de duas horas antes, também por causa de disparos de arma de fogo.

Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina, onde vítima foi socorrida Crédito: Divulgação

No início da madrugada, ele chegou ao hospital com perfurações no braço direito, mas conseguiu se fugir do local durante o atendimento médico. Pouco tempo depois, foi alvejado de novo, desta vez na costela e na coxa direita. Ele não soube passar características dos autores dos dois fatos.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação, por enquanto, não serão divulgados.

Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que, por volta de 3h, foi acionada para ir ao Hospital Silvio Ávidos, pois havia dado entrada dois indivíduos baleados. Uma das vítimas relatou que estava na Rua Adelino José Espelta, no bairro Santo Antônio, quando um suspeito de touca se aproximou e anunciou um assalto.