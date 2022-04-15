Suspeito de roubo em ônibus é amarrado em poste de Vila Velha

Em nota, a PM contou que, na manhã desta sexta-feira (15), policiais foram acionados para atender uma suposta ocorrência de roubo a pessoa em transporte coletivo e que o suspeito teria sido detido pela população, agredido e amarrado em um poste.

"Duas vítimas disseram que estavam no interior do coletivo quando foram abordadas, com uma faca, pelo suspeito que subtraiu seus celulares. Após o crime, ele desembarcou e fugiu pela rua. No entanto, foi alcançado e detido pela população. O indivíduo foi socorrido por uma viatura da Polícia Militar para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Após receber atendimento, ele foi encaminhado para 2ª Delegacia Regional. A faca utilizada por ele foi entregue na delegacia. Os celulares foram recuperados", informa outro trecho da nota da PM.