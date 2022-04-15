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Cobilândia

Suspeito de roubo em ônibus é amarrado em poste de Vila Velha

Passageiros identificaram o homem como o autor do crime e ele foi perseguido pelas ruas de Cobilândia até ser alcançado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2022 às 16:08

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 16:08

Suspeito de assalto é amarrado em poste no bairro Cobilândia, em Vila Velha
Suspeito de assalto é amarrado em poste no bairro Cobilândia, em Vila Velha Crédito: Telespectador | TV Gazeta
Após desembarcar de um ônibus em que teria roubado os celulares de dois passageiros, um homem foi perseguido por populares pelas ruas de Cobilândia, em Vila Velha. Ao ser alcançado, foi agredido e amarrado em um poste. A Polícia Militar foi acionada, desamarrou o suspeito, o levou para o hospital para receber atendimento médico e, de lá, o homem foi conduzido para a delegacia.  Autuado por roubo, ele  vai ser encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). O nome dele não foi divulgado.
Em nota, a PM contou que, na manhã desta sexta-feira (15), policiais foram acionados para atender uma suposta ocorrência de roubo a pessoa em transporte coletivo e que o suspeito teria sido detido pela população, agredido e amarrado em um poste. 
"Duas vítimas disseram que estavam no interior do coletivo quando foram abordadas, com uma faca, pelo suspeito que subtraiu seus celulares. Após o crime, ele desembarcou e fugiu pela rua. No entanto, foi alcançado e detido pela população. O indivíduo foi socorrido por uma viatura da Polícia Militar para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Após receber atendimento, ele foi encaminhado para 2ª Delegacia Regional. A faca utilizada por ele foi entregue na delegacia. Os celulares foram recuperados", informa outro trecho da nota da PM.
Já a Polícia Civil, também em nota, afirma que o suspeito "foi autuado em flagrante pelo crime de roubo majorado com emprego de arma branca" e que seria encaminhado à prisão no CTV. 

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