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Sul do ES

Casa é invadida e homem é morto a tiros em Cachoeiro de Itapemirim

No local do crime, foram recolhidas 13 cápsulas, segundo as autoridades. Vítima tinha 33 anos e morreu antes do socorro chegar
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

15 abr 2022 às 11:37

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 11:37

Um homem de 33 anos foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (14), no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas, quando chegou no local, Bruno Batista Garcia já havia falecido. Segundo as autoridades, 13 cápsulas foram recolhidas onde ocorreu o crime.
De acordo com a Polícia Militar, o homicídio foi por volta das 23 horas. A irmã de Bruno contou para a PM que ele e a esposa estavam em casa quando os suspeitos teriam invadido o local e atiraram nele, mas ela disse que não foi possível identificar os atiradores nem quantos eram. A esposa da vítima ficou nervosa e teria deixado o local logo após o crime.

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O corpo de Bruno foi localizado no banheiro. A perícia não soube informar por quantos tiros a vítima teria sido atingida, apenas que tinha várias perfurações. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou por nota que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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