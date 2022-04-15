Casa é invadida e homem é morto a tiros em Cachoeiro de Itapemirim

Um homem de 33 anos foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (14), no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas, quando chegou no local, Bruno Batista Garcia já havia falecido. Segundo as autoridades, 13 cápsulas foram recolhidas onde ocorreu o crime.

De acordo com a Polícia Militar, o homicídio foi por volta das 23 horas. A irmã de Bruno contou para a PM que ele e a esposa estavam em casa quando os suspeitos teriam invadido o local e atiraram nele, mas ela disse que não foi possível identificar os atiradores nem quantos eram. A esposa da vítima ficou nervosa e teria deixado o local logo após o crime.

O corpo de Bruno foi localizado no banheiro. A perícia não soube informar por quantos tiros a vítima teria sido atingida, apenas que tinha várias perfurações. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil informou por nota que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.