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Carro e caminhão

Acidente mata duas pessoas na BR 101, em Mimoso do Sul

Colisão ocorreu na tarde desta quinta-feira (14). Duas pessoas que estavam em um Volksvagen Voyage morreram, e o motorista do caminhão-baú ficou ferido

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 18:10

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 abr 2022 às 18:10
Um acidente envolvendo um carro e um caminhão-baú matou duas pessoas e deixou outra ferida na BR 101 em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (14). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu no km 443,5, sentido Rio de Janeiro. 
As causas do acidente ainda não foram informadas. A Eco101, concessionária que administra a via, informou que a ocorrência foi registrada às 16h17. De acordo com a PRF, duas pessoas que estavam no Volkswagen Voyage faleceram no local, e o motorista do caminhão foi encaminhado a um hospital.
Batida foi entre um caminhão baú e um carro em Mimoso do Sul
Casal que estava no carro morreu em acidente envolvendo o veículo e um caminhão-baú Crédito: Bruna Hemerly
Uma ambulância e um guincho da Eco101 foram acionados, assim como o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Civil e o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim estão no local. Segundo a PRF, o trânsito segue em pare e siga.

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