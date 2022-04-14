Acidente mata duas pessoas na BR 101, em Mimoso do Sul

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão-baú matou duas pessoas e deixou outra ferida na BR 101 em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (14). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu no km 443,5, sentido Rio de Janeiro.
As causas do acidente ainda não foram informadas. A Eco101, concessionária que administra a via, informou que a ocorrência foi registrada às 16h17. De acordo com a PRF, duas pessoas que estavam no Volkswagen Voyage faleceram no local, e o motorista do caminhão foi encaminhado a um hospital.
Uma ambulância e um guincho da Eco101 foram acionados, assim como o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Civil e o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim estão no local. Segundo a PRF, o trânsito segue em pare e siga.