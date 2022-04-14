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Acidente interdita a BR 101 na Serra

Apesar das colisões, não há registros de vítimas, segundo a PRF; às 14h30, o trânsito já estava totalmente liberado na região
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

14 abr 2022 às 14:44

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 14:44

Acidente com três veículos interdita BR 101 na Serra
Veículos batidos chegaram a interditar a BR 101 Crédito: Leitor I A Gazeta
Um acidente interditou parcialmente a BR 101 na tarde desta quinta-feira (14), na altura do bairro Belvedere, na Serra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três veículos foram envolvidos na colisão, mas não há registros de vítimas, e, às 14h30, o trânsito na região já estava totalmente liberado. A dinâmica do acidente ainda não foi oficialmente divulgada. 
Segundo a Eco101, que administra a rodovia,  o acidente ocorreu por volta das 13 horas, no quilômetro  253. A concessionária informou que para atendimento foram acionados recursos como ambulância e guincho além da PRF.  O tráfego ficou em sistema "Pare e Siga" e, por volta das 14h20, foi iniciada a liberação total do tráfego. 

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