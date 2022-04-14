Acidente interdita a BR 101 na Serra

Um acidente interditou parcialmente a BR 101 na tarde desta quinta-feira (14), na altura do bairro Belvedere, na Serra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três veículos foram envolvidos na colisão, mas não há registros de vítimas, e, às 14h30, o trânsito na região já estava totalmente liberado. A dinâmica do acidente ainda não foi oficialmente divulgada.
Segundo a Eco101, que administra a rodovia, o acidente ocorreu por volta das 13 horas, no quilômetro 253. A concessionária informou que para atendimento foram acionados recursos como ambulância e guincho além da PRF. O tráfego ficou em sistema "Pare e Siga" e, por volta das 14h20, foi iniciada a liberação total do tráfego.