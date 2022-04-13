Caminhonete capota em acidente e motorista fica ferido em Aracruz

Uma caminhonete capotou na manhã desta quarta-feira (13), na ES 257, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista de 22 anos teria perdido o controle da direção do veículo na altura do km 7 da rodovia. O jovem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital São Camilo, no mesmo município.
A PM informou que a pista chegou a ser interditada, mas já foi liberada. A corporação explicou que nenhuma irregularidade foi identificada com o condutor ou o veículo, e que a caminhonete foi entregue ao padrasto da vítima.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, devido à gravidade dos ferimentos, o jovem será transferido para outro hospital da região.