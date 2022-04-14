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Câmera flagrou colisão

Motociclista morre após acidente com ônibus escolar em Cachoeiro

Batida ocorreu na noite desta quarta-feira (13), em um cruzamento na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Maria Ortiz. Ônibus estava a serviço da prefeitura, transportando estudantes
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 abr 2022 às 17:32

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 17:32

motociclista que se envolveu em um acidente com um ônibus escolar na noite dessa quarta-feira (13), no bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, não resistiu aos ferimentos. A morte dele foi confirmada pela Polícia Civil, que investiga o acidente de trânsito. Um vídeo registrado por uma câmera de videomonitoramento da região mostra o momento da colisão.
A batida aconteceu às 22h17 de quarta-feira, em um cruzamento na Avenida Jones dos Santos Neves. De acordo com a Polícia Militar, o ônibus escolar é da Prefeitura de Rio Novo do Sul. "O ônibus seguia sentido Centro, no entanto, ao fazer uma conversão à esquerda para entrar na Rua Jacob Miranda, o motociclista, que seguia sentido ao bairro BNH, não conseguiu desviar e colidiu na lateral direita do coletivo", informou a PM.
Corpo de Bombeiros informou que chegou a ser acionado para atender a ocorrência, mas não houve necessidade de atuação, pois o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava prestando socorro ao motociclista. De acordo com a PM, a vítima foi socorrida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.
A morte do condutor da moto foi confirmada pela Polícia Civil à reportagem de A Gazeta na tarde desta quinta-feira (14). Segundo a corporação, o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal do município. O nome do motociclista não foi divulgado, e o caso segue sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim
Motociclista morreu após acidente com ônibus em cruzamento do bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro
Motociclista morreu após acidente com ônibus em cruzamento do bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro Crédito: Redes Sociais
A Polícia Militar disse que o motorista do ônibus prestou socorro à vítima e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Após a realização do exame, ele foi liberado.
A reportagem procurou a Prefeitura de Rio Novo do Sul, responsável pelo ônibus. Por nota enviada pela administração municipal, o prefeito Jocenei Marconcini Castelari disse que "lamenta o trágico acidente automobilístico ocorrido na noite de ontem, envolvendo um ônibus escolar da prefeitura e um motociclista, que lamentavelmente veio a falecer".
O prefeito informou ainda que o ônibus estava a serviço de município, realizando o transporte de estudantes de Rio Novo do Sul que estudam no turno noturno das instituições de ensino da cidade de Cachoeiro de Itapemirim.
“Nossa prefeitura já fez contato com os familiares da vítima e colocamo-nos à disposição dos mesmos para prestar toda a solidariedade e assistência que se fizer necessária. Lamentamos profundamente o ocorrido e comunicamos que colaboraremos com as autoridades policiais em qualquer informação que seja necessária para a apuração do trágico fato. Nossos sinceros sentimentos”, finalizou o prefeito, em nota.

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