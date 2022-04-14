Motociclista morre após acidente com ônibus escolar em Cachoeiro

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A batida aconteceu às 22h17 de quarta-feira, em um cruzamento na Avenida Jones dos Santos Neves. De acordo com a Polícia Militar, o ônibus escolar é da Prefeitura de Rio Novo do Sul. "O ônibus seguia sentido Centro, no entanto, ao fazer uma conversão à esquerda para entrar na Rua Jacob Miranda, o motociclista, que seguia sentido ao bairro BNH, não conseguiu desviar e colidiu na lateral direita do coletivo", informou a PM.

Corpo de Bombeiros informou que chegou a ser acionado para atender a ocorrência, mas não houve necessidade de atuação, pois o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava prestando socorro ao motociclista. De acordo com a PM, a vítima foi socorrida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.

A morte do condutor da moto foi confirmada pela Polícia Civil à reportagem de A Gazeta na tarde desta quinta-feira (14). Segundo a corporação, o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal do município. O nome do motociclista não foi divulgado, e o caso segue sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim

Motociclista morreu após acidente com ônibus em cruzamento do bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro Crédito: Redes Sociais

A Polícia Militar disse que o motorista do ônibus prestou socorro à vítima e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Após a realização do exame, ele foi liberado.

A reportagem procurou a Prefeitura de Rio Novo do Sul, responsável pelo ônibus. Por nota enviada pela administração municipal, o prefeito Jocenei Marconcini Castelari disse que "lamenta o trágico acidente automobilístico ocorrido na noite de ontem, envolvendo um ônibus escolar da prefeitura e um motociclista, que lamentavelmente veio a falecer".

O prefeito informou ainda que o ônibus estava a serviço de município, realizando o transporte de estudantes de Rio Novo do Sul que estudam no turno noturno das instituições de ensino da cidade de Cachoeiro de Itapemirim.