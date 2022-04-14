Motociclista morre após acidente com ônibus escolar em Cachoeiro

O motociclista que se envolveu em um acidente com um ônibus escolar na noite dessa quarta-feira (13), no bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, não resistiu aos ferimentos. A morte dele foi confirmada pela Polícia Civil, que investiga o acidente de trânsito. Um vídeo registrado por uma câmera de videomonitoramento da região mostra o momento da colisão.
A batida aconteceu às 22h17 de quarta-feira, em um cruzamento na Avenida Jones dos Santos Neves. De acordo com a Polícia Militar, o ônibus escolar é da Prefeitura de Rio Novo do Sul. "O ônibus seguia sentido Centro, no entanto, ao fazer uma conversão à esquerda para entrar na Rua Jacob Miranda, o motociclista, que seguia sentido ao bairro BNH, não conseguiu desviar e colidiu na lateral direita do coletivo", informou a PM.
O Corpo de Bombeiros informou que chegou a ser acionado para atender a ocorrência, mas não houve necessidade de atuação, pois o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava prestando socorro ao motociclista. De acordo com a PM, a vítima foi socorrida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.
A morte do condutor da moto foi confirmada pela Polícia Civil à reportagem de A Gazeta na tarde desta quinta-feira (14). Segundo a corporação, o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal do município. O nome do motociclista não foi divulgado, e o caso segue sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim
A Polícia Militar disse que o motorista do ônibus prestou socorro à vítima e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Após a realização do exame, ele foi liberado.
A reportagem procurou a Prefeitura de Rio Novo do Sul, responsável pelo ônibus. Por nota enviada pela administração municipal, o prefeito Jocenei Marconcini Castelari disse que "lamenta o trágico acidente automobilístico ocorrido na noite de ontem, envolvendo um ônibus escolar da prefeitura e um motociclista, que lamentavelmente veio a falecer".
O prefeito informou ainda que o ônibus estava a serviço de município, realizando o transporte de estudantes de Rio Novo do Sul que estudam no turno noturno das instituições de ensino da cidade de Cachoeiro de Itapemirim.