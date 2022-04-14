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No Sul do ES

Vídeo: motociclista fica ferido após bater em ônibus em Cachoeiro

Uma câmera de videomonitoramento filmou o momento da batida entre os veículos. O Corpo de Bombeiros e o Samu prestaram atendimento à vítima
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

14 abr 2022 às 10:20

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 10:20

Um motociclista ficou ferido após bater em um ônibus escolar na noite dessa quarta-feira (13), por volta das 22h17. O fato aconteceu no bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Um vídeo registrado pela câmera de videomonitoramento da região mostra o momento do acidente. 
Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Segundo os bombeiros, o solicitante informou que houve uma colisão entre uma motocicleta e um ônibus e que o motociclista estava ferido.
Motociclista fica ferido após bater em ônibus em Cachoeiro
O motociclista ficou ferido após bater em ônibus no bairro Maria Ortiz Crédito: Redes Sociais
A equipe do Corpo de Bombeiros foi encaminhada até o local do acidente de trânsito. “No entanto, não houve necessidade de atuação, pois o Samu já estava prestando socorro ao motociclista”, comunicou.
De acordo com a Polícia Militar (PM), o ônibus escolar é da Prefeitura de Rio Novo do Sul. Os dois veículos envolvidos no acidente trafegavam pela Avenida Jones dos Santos Neves, porém em sentido contrário. "O ônibus seguia sentido Centro, no entanto, ao fazer uma conversão à esquerda para entrar na Rua Jacob Miranda, o motociclista, que seguia sentido ao bairro BNH, não conseguiu desviar e colidiu na lateral direita do coletivo", informou a PM.
A vítima, conforme disse em nota a PM, foi encaminhada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Já o motorista do ônibus, realizou o teste do etilômetro que deu negativo. Após a realização do exame, ele foi liberado.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Rio Novo do Sul, que é responsável pelo ônibus escolar, informou que o condutor parou na hora do acidente e prestou socorro à vítima. "O motorista ficou no local até que a vítima fosse socorrida e só saiu de lá 1h30 da madrugada, quando a polícia liberou a retirada do ônibus do local", comentou.

Atualização

14/04/2022 - 2:07
A Polícia Militar informou que o ônibus envolvido no acidente pertence a Prefeitura de Rio Novo do Sul, que por sua vez salientou que o motorista (servidor) prestou socorro à vítima. A reportagem foi atualizada.

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