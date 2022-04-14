Vídeo: motociclista fica ferido após bater em ônibus em Cachoeiro

A vítima, conforme disse em nota a PM, foi encaminhada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Já o motorista do ônibus, realizou o teste do etilômetro que deu negativo. Após a realização do exame, ele foi liberado.

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Rio Novo do Sul, que é responsável pelo ônibus escolar, informou que o condutor parou na hora do acidente e prestou socorro à vítima. "O motorista ficou no local até que a vítima fosse socorrida e só saiu de lá 1h30 da madrugada, quando a polícia liberou a retirada do ônibus do local", comentou.