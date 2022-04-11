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Caminhão cai em buraco e perde parte da carga de pisos em Cachoeiro

Segundo morador da região, problema na rua é frequente e conhecido há meses: "Precisamos de alguma solução", cobrou

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 16:42

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

11 abr 2022 às 16:42
Um caminhão que transportava material de construção caiu em um buraco e perdeu parte da carga de pisos no último sábado (9), na Rua Arthur Bernardes, no bairro Basileia, em Cachoeiro de Itapemirim.
Um morador fez um vídeo do acidente e relatou que o problema de crateras na rua — conhecida curiosamente como "antigo Buraco do Urubu" —  existe há mais de cinco meses. “Precisamos de alguma solução”, cobrou. 
Procurada pela TV Gazeta Sul, a prefeitura do município, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços de Cachoeiro, disse que uma equipe vai ao local na parte da tarde desta segunda-feira (11) para iniciar os reparos necessários da via.

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