Caminhão cai em buraco e perde parte da carga de pisos em Cachoeiro

Um caminhão que transportava material de construção caiu em um buraco e perdeu parte da carga de pisos no último sábado (9), na Rua Arthur Bernardes, no bairro Basileia, em Cachoeiro de Itapemirim.
Um morador fez um vídeo do acidente e relatou que o problema de crateras na rua — conhecida curiosamente como "antigo Buraco do Urubu" — existe há mais de cinco meses. “Precisamos de alguma solução”, cobrou.
Procurada pela TV Gazeta Sul, a prefeitura do município, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços de Cachoeiro, disse que uma equipe vai ao local na parte da tarde desta segunda-feira (11) para iniciar os reparos necessários da via.