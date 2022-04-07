Rua com "pintura torta" vira piada em Cachoeiro de Itapemirim

A rua em questão é a principal do São Geraldo, e o trecho com a pintura curvilínea fica bem perto da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) da cidade. Na imagem, que circula nas redes sociais e não possui autoria conhecida, é possível ver que além de uma ‘curva’ na faixa pintada no asfalto, após a faixa de pedestres, as linhas seguem em outro ponto da rua.