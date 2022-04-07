Rua com "pintura torta" vira piada em Cachoeiro de Itapemirim

Uma rua na maior cidade do Sul do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim, vem ganhando a atenção das pessoas nas redes sociais. A pintura no asfalto, visivelmente sinuosa, fica em um um trecho de reta da Rua João Sasso, no bairro São Geraldo. O trabalho, segundo a administração municipal, será refeito.
A rua em questão é a principal do São Geraldo, e o trecho com a pintura curvilínea fica bem perto da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) da cidade. Na imagem, que circula nas redes sociais e não possui autoria conhecida, é possível ver que além de uma ‘curva’ na faixa pintada no asfalto, após a faixa de pedestres, as linhas seguem em outro ponto da rua.
“Foi pintado esta semana. Está virando alvo de chacota no bairro, na cidade e até no Estado”, brincou uma moradora do bairro, que prefere não se identificar.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim disse, por meio de nota, que a empresa responsável pelo serviço já foi acionada para refazer a sinalização. O serviço, de acordo com o município, está programado para a próxima semana.